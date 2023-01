La comédienne Ayo Edebiri (The Bear) au casting du film Marvel «Thunderbolts»

Le site américain Deadline annonce que la comédienne Ayo Edebiri, remarquée pour sa performance dans la série «The Bear», sera au casting du film Marvel «Thunderbolts». Elle y donnera la réplique à Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, ou encore Julia Louis-Dreyfus.

La cuisine est fermée. Irrésistible dans le rôle de la sous-chef Sydney Adamu dans la série «The Bear», la comédienne Ayo Edebiri va rejoindre le casting de «Thunderbolts», le prochain film Marvel dont le casting est déjà impressionnant, avec notamment Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, ou encore Olga Kurylenko, annonce le site américain Deadline. Pour le moment, aucun détail concernant le rôle d’Ayo Edebiri n’a été dévoilé.

Que les fans se rassurent, cette escapade dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) ne signifie pas qu’elle ne sera pas de nouveau dans la brigade de la cuisine de Karmy pour la saison 2 de «The Bear», qui fera son retour dès cet été sur la plate-forme américaine Hulu (et à une date ultérieure sur Disney+ en France). En plus d’être comédienne, Ayo Edebiri a également été scénariste sur plusieurs séries, notamment «What we do in the shadows» ou « Dickinson».

Attendu en salles le 24 juillet 2024, «Thunderbolts» doit permettre à Marvel de fermer la Phase 5 du MCU. Le groupe de mercenaire sera composé de Yelena Belovan, la nouvelle Black Widow incarnée par Florence Pugh, Red Guardian (David Harbour), John Walker, alias US Agent, le Soldat de l’Hiver Bucky Barnes, Ghost aperçu dans «Ant-Man 2», ou encore Taskmaster, joué par Olga Kurylenko. Julia Louis-Dreyfus sera Valentina Allegra de Fontaine, personnage aperçu dans les scènes post-génériques de «Black Widow» et «Faucon et le Soldat de l’Hiver», et qui est l’équivalent de Nick Fury, mais du côté des vilains.