Festival de la BD d'Angoulême 2023 : découvrez le palmarès complet

Le palmarès de la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a été dévoilé pour la majeure partie ce samedi 28 janvier. Le Fauve d'or du meilleur album de l'année a été remporté par le Suisse Martin Panchaud, pour «La Couleur des choses».

Voici le palmarès complet :

Grand Prix de la Ville d'Angoulême : Riad Sattouf

Fauve d'or meilleur album : «La Couleur des choses» de Martin Panchaud (Çà et Là)

Fauve spécial 50e édition : Hajime Isayama

Fauves d'honneur : Ryoichi Ikegami et Junji Ito

Fauve prix spécial du jury : «Animan» d'Anouk Ricard (Exemplaire)

Fauve de la série : «Les Liens du sang» de Shuzo Oshimi (Ki-oon)

Fauve révélation : «Une rainette en automne» de Linnea Sterte (La Cerise)

Fauve patrimoine : «Fleurs de pierre» de Hisashi Sakaguchi (Revival)

Fauve de la BD alternative : Forn de Calç (Espagne)

Fauve polar SNCF : «Hound Dog» de Nicolas Pégon (Denoël Graphic)

Éco-Fauve Raja : «Sous le soleil» d'Ana Penyas (Actes Sud)

Fauve du public France Télévisions : «Naphtaline» de Sole Otero (Çà et Là)

Fauve des lycéens : «Khat, journal d'un réfugié» de Ximo Abadia (La Joie de lire)

Fauve jeunesse : «La Longue Marche des dindes» de Léonie Bischoff et Kathleen Karr (Rue de Sèvres)

Prix spécial du grand jury jeunesse : «Toutes les princesses meurent après minuit» de Quentin Zuttion (Le Lombard)

Prix René-Goscinny du meilleur scénariste : Thierry Smolderen pour «Cauchemars ex machina» (Dargaud)

Prix René-Goscinny du jeune scénariste : Mieke Versyp pour «Peau» (Çà et Là)

Prix Philippe-Druillet de la jeune création : «La Falaise» de Manon Debaye (Sarbacane)

Prix Konishi de la meilleure traduction de manga : Sylvain Chollet pour «Dai Dark» de Q. Hayashida (Soleil Manga)

Prix des écoles d'Angoulême : «La Petite Évasion» de Dorothée de Monfreid et Marzena Sowa (La Pastèque)

Prix des collèges de l'académie de Poitiers : «Simone» de David Évrard, Jean-David Morvan et Walter Pezzali (Glénat)

Prix des lycées de l'académie de Poitiers : «Nourrir l'humanité» de Miki Montlló et Sylvain Runberg (Delcourt)

Prix du courage (non officiel) : Victoria Lomasko

Elvis d'or de la meilleure BD rock (non officiel) : «Kiss the Sky: Jimi Hendrix 1942-1970» de Jean-Michel Dupont et Mezzo (Glénat)