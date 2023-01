Mort de l'acteur Adama Niane : célébrités et amis lui rendent hommage

Après l’annonce de la disparition d’Adama Niane, célébrités et amis ont rendu hommage à l’acteur décédé à l’âge de 56 ans, dans des circonstances encore inconnues.

Ses partenaires à l’écran ont unanimement salué l'acteur Adama Niane, qui a notamment tourné dans les séries «Plus belle la vie», «Lupin» et au cinéma dans «L’affaire SK1», où il avait campé le tueur en série Guy Georges.

«Il était engagé, allumé, entier, talentueux, puissant. Il a été mon héros, un ami, un complice. Pars en paix», a noté le scénariste et réalisateur Olivier Abbou, qui a annoncé la triste nouvelle du décès d'Adama Niane, hier dimanche 29 janvier. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sur les deux saisons de «Furie» et «Maroni».

Tous saluent «un immense acteur»

Omar Sy, qui de son côté avait partagé l'affiche avec Adama Niane dans la série événement «Lupin», a lui aussi rendu hommage à «un immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer. Un homme d’une bienveillance rare…», a-t-il noté sur Twitter.

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.



Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023

Un interprète dont le talent a également été salué par le réalisateur Julien Leclercq (L'assaut, Gibraltar, Braqueur). Puis se sont plusieurs de ses partenaires dans «Plus belle la vie» qui ont également réagi à sa disparition. Nadège Beausson-Diagne, ex-commissaire Sara Douala dans la série, a fait part de son immense tristesse. «Un grand acteur part aujourd’hui. Pas de mot. Tristesse infinie», a-t-elle noté sur le réseau à l'oiseau bleu.

Un chagrin également partagé par David Baiot, qui a joué son petit frère dans Plus belle la vie. «C'est le cœur serré que j’apprends le décès d’Adama Niane. Ce sublime acteur avec qui j’ai eu la chance de travailler. Il a été mon grand frère à l’écran et bien plus encore, je repenses à nos échanges et à toute la bienveillance dont il a fait preuve à mon égard quand je débutais…», a noté ce dernier.

Les comédiennes Alice Belaïdi et Charlotte Gaccio ou encore la chanteuse Princess Erika ont également partagé leur tristesse, dans les commentaires de différentes publications Instagram. Sans compter que de nombreux anonymes se sont joints à ces hommages pour célébrer un acteur «formidable» et «un grand monsieur».