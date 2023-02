«Aftersun» : tout savoir sur Paul Mescal, en lice pour l'Oscar du meilleur acteur

Dans «Aftersun», au cinéma ce mercredi, Paul Mescal est bouleversant en père divorcé et dépressif. Mais qui est cet Irlandais en lice pour l’Oscar du meilleur acteur le 12 mars prochain ?

Si tous les regards sont rivés ce mercredi 1er février sur Astérix et Obélix, ces deux Gaulois qui reviennent dans une mise en scène de Guillaume Canet, un autre film, plus intimiste, mérite d’être vu au cinéma : «Aftersun» de Charlotte Wells.

Grand prix du 48e festival du cinéma américain de Deauville, ce drame relate les vacances estivales en Turquie, dans les années 1990, d’un papa divorcé et complètement perdu et de sa fille de 11 ans, qui tente de le sauver tout en s’émancipant.

Pour incarner ce père en proie à la dépression, la réalisatrice a choisi Paul Mescal. Avec ce premier grand rôle sur grand écran, l’Irlandais de 26 ans a décroché une nomination aux Oscars dans la catégorie «meilleur acteur». Rien que ça. Mais amplement méritée car ce Calum qu’il incarne dans ce drame très personnel, est tout en nuances et nous touche en plein cœur.

de «Normal people» à «Gladiator 2»

Fils d’une mère policière et d’un père instituteur, Paul Mescal a un temps pensé à devenir joueur de football gaélique. Mais une blessure a mis fin à ses ambitions sportives. Diplômé en lettres de l’université du Trinity College à Dublin, l’homme qui partage désormais la vie de la chanteuse américaine Phoebe Bridgers, a fait ses premiers pas devant la caméra dans la série «Bump».

Mais ce sera «Normal people», adaptation du roman éponyme de Sally Rooney, qui le révèlera au grand public il y a trois ans. Dans cette série à succès, véritable carton de la BBC au Royaume-Uni, il se glisse dans la peau de Connell, qui vit une relation tumultueuse et passionnée avec Marianne (Daisy Edgar-Jones).

Après cette prestation très remarquée, Paul Mescal est sollicité pour jouer dans le long-métrage «The lost daughter» de Maggie Gyllenhaal, avec Olivia Colman, avant d’intégrer le casting d’«Aftersun». Selon le site américain Deadline, notamment, il tiendrait le premier rôle dans la suite de «Gladiator», réalisé en 2000 par Ridley Scott et récompensé par cinq Oscars. Le comédien sera aussi prochainement à l’affiche de «Foe» de Gareth Harris, et de «Carmen», de Benjamin Millepied.