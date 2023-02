The Batman 2 : le film de Matt Reeves a enfin une date de sortie

Déjà confirmé, le deuxième volet de «The Batman» réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattison dans le rôle du Chevalier noir, sera lancé le 3 octobre 2025 aux États-Unis. James Gunn et Peter Safran, les patrons de DC Studios, ont également confirmé qu’un troisième film devrait voir le jour.

Le compte-à-rebours a commencé. Dans le flot des annonces réalisées par James Gunn et Peter Safran, les deux hommes à la tête de DC Studios, il a été précisé que le film «The Batman : Part II» verra le jour dans les salles obscures américaines le 3 octobre prochain (et probablement deux jours avant en France). Mieux, ils ont confirmé que la saga de Matt Reeves – qui prendra la forme d’une trilogie – sera officiellement intégrée au volet «Elseworlds» de DC Comics compris dans leur stratégie globale. En même temps que la série «The Penguin».

«Matt Reeves travaille sur ‘The Batman 2’, qu’il a pensé comme une saga criminelle centrée sur Batman, et cela inclue également la série ‘The Penguin’, et c’est son projet. Il travaille dur dessus. Il est venu nous voir pour nous exposer des choses excellentes, très cool, l’autre jour. Donc notre plan est de poursuivre dans cette direction», a expliqué James Gunn. «’The Batman’ n’est pas un projet à part. Cela s’intègre totalement à DC, nous sommes investi à 100% dans le succès de la saga, comme pour le reste», poursuit-il.

Des super vilains bien connus

La série «The Penguin», qui sera diffusée sur la chaîne américaine HBO, déroulera une intrigue qui aura des répercussions sur le deuxième volet de «The Batman», a déjà prévenu Matt Reeves. Si l’identité du vilain principal n’est pas encore connu, Matt Reeves a laissé entendre que des personnages comme Mr. Freeze pourraient tout à fait trouver leur place à l’écran.

Maintenant que l’avenir de la trilogie est assuré, et alors que le tournage de «The Batman : Part II» pourrait débuter dans le courant de l’année prochaine, les détails et autre indices sur ce qui attend les fans ne devraient plus tarder à faire leur apparition.