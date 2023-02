«Batman : The Brave and The Bold» : de quoi parlera le nouveau film en préparation chez DC Studios ?

Le film «Batman : The Brave and The Bold», qui sera intégré dans le DCU (DC Cinematic Universe) imaginé par James Gunn et Peter Safran, sera inspiré de l’histoire développée par Grant Morrison en 2006, dans lequel le Chevalier Noir doit apprendre à gérer son fils biologique, Damian Wayne.

Tel père, tel fils, ou presque. Au milieu des annonces réalisées par James Gunn et Peter Safran sur les projets en développement chez DC Studios pour les 8 à 10 années à venir, les fans ont découvert qu’un nouveau film centré sur Batman allait voir le jour dans le DCU (DC Cinematic Universe). Baptisé «Batman : The Brave and The Bold», le scénario sera directement inspiré de l’histoire imaginée en 2006 par Grant Morrison avec le comics «Batman & Son», dans lequel le Chevalier Noir découvre l’existence de Damian Wayne, le fils né de ses amours avec Talia Al Ghul, la fille de son ancien maître, Ra’s Al Ghul.

Le garçon a été élevé au sein de la Ligue des Assassins, et a développé un goût pour la mise à mort très éloigné des valeurs défendues par son père. Qui va avoir fort à faire s’il veut réussir à ramener son fils dans le droit chemin. «C’est un petit con. C’est mon Robin préféré», assure James Gunn.

Quel acteur incarnera Batman à l’écran ? «Ce ne sera pas Robert Pattinson. Ce ne sera pas Ben Affleck», précise simplement James Gunn, le premier travaillant sur «The Batman» de Matt Reeves, et le second étant pressenti pour travailler pour DC Studios, mais uniquement en tant que réalisateur.

L’identité du comédien qui incarnera le Chevalier Noir dans ce nouveau film reste donc un mystère. Selon Peter Safran, «Batman : The Brave and The Bold» permettra d’introduire dans le DCU la famille étendue gravitant autour de Bruce Wayne, la «Bat Family». «Nous avons l’impression qu’ils ont été ignorés dans les précédentes versions pendant trop longtemps», a-t-il indiqué. Aucune date de sortie n'est connue pour le moment.