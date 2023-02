Cinéma : ces 10 sportifs français et internationaux devenus acteurs

Le footballeur Zlatan Ibrahimovic est à l'affiche ce mercredi de la comédie «Astérix et Obélix : l'empire du Milieu». L'occasion de mettre en lumière dix sportifs français et internationaux qui ont eux aussi embrassé une carrière d'acteur.

Eric Cantona

Assurément, «The King Eric» a réussi sa reconversion. Célèbre attaquant, Eric Cantona a été l’un des plus grands footballeurs outre-Manche en faisant les beaux jours de Leeds United et Manchester United. Avec son caractère entier et son franc-parler, le Marseillais ne passe pas inaperçu. Et il s'est donc fait remarquer dans «Le bonheur est dans le pré» d'Étienne Chatiliez, film sorti en 1995 avec son frère Joël, alors qu’il n’avait pas encore raccroché les crampons. A la retraite, le compagnon de Rachida Brakni s’illustre désormais dans des films engagés comme «Looking for Eric» de Ken Loach (2009).

Michel Constantin

S’il a été ouvrier chez Renault, fabricant d’aiguilles à tricoter et journaliste à «L’Équipe», Michel Constantin a aussi été international et capitaine de l’équipe nationale de volley-ball. Pour l’anecdote, il jouait avec Jean Becker («L’été meurtrier», «Elisa») au Racing Club de France. Avec sa gueule de «vrai dur», ce «Tonton flingueur du cinéma français» a endossé la carrière d’acteur à l’âge de 35 ans. Dans les années 1960-1970, il est apparu dans de nombreux films noirs («Ne nous fâchons pas»…) avec pour partenaires de jeu Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo ou encore Lino Ventura. Ce même Lino Ventura qui, de son côté, a remporté le titre de champion d’Europe de lutte gréco-romaine en 1950, avant d’être l’un des monstres sacrés du 7e art.

Dave Bautista

Pas de doute qu’avec ses impressionnants pectoraux, Dave Bautista était le parfait candidat pour intégrer le MCU. Mais avant d’incarner Drax le destructeur dans «Les Gardiens de la galaxie» ou les «Avengers», celui qui a récemment joué Duke Cody dans «Glass Onion» au côté de Daniel Craig, et que l’on surnommait Deacon Batista, était catcheur puis pratiquant de combat libre jusqu’au début des années 2010. On a depuis pu le voir dans «Spectre», «Blade Runner 2049» et «Dune». Il sera à l'affiche du thriller «Knock at the cabin» de M. Night Shyamalan, qui sort ce mercredi 1er février et pour lequel il a complètement changé de registre.

Vinnie Jones

A l’instar d’Eric Cantona, Vinnie Jones, né en 1965, a marqué les esprits tant par ses talents de footballeur que pour son caractère explosif, qui lui a valu de nombreuses expulsions du terrain. Du Wimbledon FC aux Queens Park Rangers en passant par Leeds United, Sheffield United et Chelsea FC, le Britannique était considéré comme un redoutable bad boy. «Je m’appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t’arracher l’oreille avec les dents puis tout recracher dans l’herbe. Tu es seul mon gros, tout seul avec moi !», lança-t-il par exemple au milieu de terrain anglais Paul Gascoigne, en 1988. Le réalisateur Guy Ritchie l’a engagé pour ses films «Arnaques, crimes et botanique» (1998) et «Snatch» (2000). Vinnie Jones enchaînera avec des séries et des petits films d’action, avant de décrocher un rôle en 2006 dans «X-Men : l’affrontement final».

Arnold Schwarzenegger

Sacré Mister Univers à cinq reprises et récompensé de sept titres de Monsieur Olympia, celui que l’on surnommait «Le chêne autrichien», puis «Schwarzy», fut l’une des grandes figures du culturisme dès les années 1970. Arnold Schwarzenegger bifurquera vers le cinéma en apparaissant dans «Conan le barbare» en 1982, et «Conan le destructeur» deux ans plus tard. «Terminator» et «Robocop» lui apporteront la gloire. En 2003, la star hollywoodienne, née en 1947, a décidé de prendre un nouveau virage et s’est lancée dans la politique en étant élu gouverneur de Californie. Une fonction qu’il occupera jusqu’en 2011.

Johnny Weissmuller

Avec son célèbre cri, il restera à jamais Tarzan, le roi de la jungle. Un rôle que Johnny Weissmuller a interprété à douze reprises dans les années 1930-1940 (le premier Tarzan du cinéma parlant). Mais avant de donner notamment la réplique à l’actrice irlandaise Maureen O’Sullivan qui interprétait la belle Jane, le comédien, mort en 1984 à l’âge de 79 ans, a été un nageur émérite. Longtemps détenteur du record du 100 mètres nage libre, il a également remporté cinq médailles d’or aux Jeux Olympiques en 100 mètres et en relais.

Dwayne Johnson

Chez les Johnson, on est catcheur de père en fils. Et «The Rock» n’a pas dérogé à la règle. Celui qui s’est essayé aux arts martiaux et au football américain avant de monter sur le ring, a intégré la World Wrestling Federation (WWF) à la fin des années 1990. Il a enchaîné les titres, dont celui de champion du monde poids lourds de la WCW qu’il a remporté deux fois. Sorti en 2001, «Le retour de la momie» marque ses premiers pas devant la caméra. Ses muscles, il en a fait sa force et sa marque de fabrique. Dwayne Johnson est devenu l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood.

Kareem Abdul-Jabbar

Il détient le record historique de points inscrits en NBA. 38.387 exactement, obtenus à l’issue de son dernier match le 23 avril 1989. De son vrai nom Lew Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar est l’une des légendes du basket américain, au même titre que Michael Jordan, Shaquille O’Neal ou LeBron James. Comme eux, il a délaissé ballon et drop pour tenter sa chance sur grand écran. L’ancien champion, aujourd’hui âge de 75 ans, a affronté Bruce Lee, maître des arts martiaux, dans «Le jeu de la mort» (le film ne sortira jamais en raison de la mort de Bruce Lee en 1973, ndlr), et fait une apparition remarquée dans la comédie «Y a-t-il un pilote dans l’avion ?» (1980), avec Leslie Nielsen, où il se glisse dans la peau du copilote Roger Murdock.

Jason Statham

Si le grand public le connaît pour ses performances musclées dans «Le Transporteur», «Braquage à l’italienne», «Expendables», «Fast and Furious» ou encore «Hyper Tension», il sait peut-être moins que Jason Statham a côtoyé les bassins de natation avant d’entamer une carrière de comédien grâce à Guy Ritchie… le même qui a donné sa chance à Vinnie Jones. Nageur professionnel pendant douze ans dans l’équipe nationale britannique, il a participé aux Jeux du Commonwealth en 1990, alors qu’il avait 23 ans... et encore des cheveux.

Jean-Claude Van Damme

Impossible d’évoquer tous ces sportifs qui se sont tournés vers le cinéma, sans citer l’unique Jean-Claude Van Damme, qui enchaîne grands écarts et coups de pied retournés. A 18 ans, le Belge, qui voue une passion pour la lutte et le culturisme, a décroché le titre de «Mister Belgium». Star des arts-martiaux et du karaté, il s’est illustré en parallèle dans des films d’action comme «Bloodsport», «Kick-Boxer», «Street-Fighter» ou «Double Impact». En 2008, sa prestation dans «JCVD», réalisé par Mabrouk El Mechri, lui permet de se montrer sous un nouveau jour. Jean-Claude Van Damme peut aussi nous émouvoir.