Cinéma : Tom Hanks est-il vraiment «le pire voisin au monde» ?

Dans la comédie dramatique «Le pire voisin au monde», en salles ce mercredi, Tom Hanks incarne un papy râleur et grincheux. Un rôle bien loin du héros bienveillant qu’il a l’habitude de jouer.

Remake du film suédois «Mr Ove», lui-même adapté du best-seller «Vieux, râleur et suicidaire - La vie selon Ove», «Le pire voisin au monde», attendu au cinéma ce mercredi 1er février, met en scène un Tom Hanks dans une partition bien différente de ses rôles habituels d’Américain gentil toujours prêt à aider son prochain.

Dans ce feel good movie réalisé par Marc Forster («Quantum of Solace», «World War Z»), l’acteur de 66 ans campe un papy solitaire, râleur et irascible, qui déteste tout le monde. Ses journées qui commencent à 5h30, sont toujours rythmées par les mêmes rituels dans le lotissement où il réside depuis des années. Et ce jeune retraité, pour qui une fête de départ avec ses anciens collègues est synonyme d’enfer, veille à ce que ses voisins, qu’il méprise, respectent à la lettre le règlement. Autant dire qu’Otto a plus d’ennemis que d’amis dans le quartier.

Mais l’arrivée de Marisol, une jeune mère de famille d’origine mexicaine pleine de vie, va bouleverser le quotidien de ce vieil ours mal léché qui affiche quelques points communs avec Clint Eastwood dans «Gran Torino». Au lieu de le laisser bouder dans un coin ou crier sur tous ceux qui auraient oublié de fermer la barrière de la résidence, cette voisine attendrissante va constamment solliciter le sexagénaire. Garde d’enfants, cours de conduite, dépannage concernant l'électroménager, Otto l’acariâtre ne pourra rien lui refuser.

Un homme antipathique qu'on a envie d'aimer

C’est surtout grâce à elle que cet homme grincheux va peu à peu s’ouvrir aux autres, et se laisser aller à quelques confidences sur sa vie passée. Et c’est dans cette deuxième partie que le film prend un tournant plus dramatique et intéressant. Otto a perdu sa femme et ne parvient pas à faire son deuil. Souhaitant à tout prix la rejoindre dans l’au-delà, il tente de se suicider mais rate toutes ses tentatives. Et si une nouvelle vie se présentait pour ce veuf beaucoup plus humain et attachant qu’il n’y paraît ?

Sans grande originalité dans la mise en scène, «Le pire voisin au monde» se révèle tout de même plus profond qu’une simple comédie qui se déroulerait dans un lotissement quelconque de Pittsburgh. Il met en lumière une Amérique divisée hantée par la peur de l’autre, ainsi que la solitude des seniors souvent démunis ou escroqués. Tom Hanks signe une performance d’une grande justesse en évitant (un peu) la mièvrerie. Son fils, Truman Hanks, qui joue Otto plus jeune, est tout aussi convaincant.