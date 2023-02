Dave Bautista : ces 3 choses que vous ignoriez sur l'acteur

Ancien champion de catch, Dave Bautista enchaîne les rôles à Hollywood. Il est à l'affiche ce mercredi 1er février du thriller «Knock at the cabin», signé M. Night Shyamalan.

Rien ne prédestinait Dave Bautista, né d'une mère grecque et d'un père philippin, à devenir l'une des stars du cinéma hollywoodien. Et pourtant, l'ancien catcheur américain de 54 ans, connu pour son rôle de Drax le destructeur dans «Les Gardiens de la galaxie», est de plus en plus sollicité. Au casting du nouveau long-métrage de M. Night Shyamalan, «Knock at the cabin», en salles ce mercredi 1er février, il sera également à l'affiche de la suite de «Dune» en novembre prochain.

Il regrette son premier tatouage

Invité sur le plateau du «Late Night with Seth Myers» il y a deux ans, Dave Bautista s’est confié sur ses erreurs de jeunesse. Fan de tatouage, il en arbore un grand nombre sur le torse, les bras et les cuisses. Mais il y en a un qu'il regrette particulièrement : le premier, qui se trouve sur son postérieur et qui était, à l'origine, «un cœur ressemblant à du ciment», selon l’intéressé. «Je ne voulais surtout pas que mon père le voie. Je ne souhaitais pas avoir d’ennuis pour m’être fait tatouer», a expliqué le comédien qui, depuis cette expérience malheureuse dans les années 1980 en Virginie, a réussi à dissimuler ce tatouage.

Il a été videur en boîte de nuit

Pendant plus de dix ans, Dave Bautista a été videur dans des boîtes de nuit de Washington D.C, d’où il est originaire. Cette activité lui permettait de s’entraîner en journée dans les salles de sport de la ville, et de développer sa musculature. Mais face à la violence et aux nombreuses bagarres dont il a été témoin, et auxquelles il a parfois participé, celui qui a assisté, enfant, au meurtre d'un inconnu alors qu’il était en train de jouer dans son quartier, décida de changer de voie et de se faire un nom dans l’univers du catch.

Il souffre de dyslexie depuis l’enfance

Issu d’un milieu défavorisé, Dave Bautista ne garde pas de bons souvenirs de l’école. Enfant, il se sentait «stupide» et était «toujours gêné de lire à haute voix», comme il l’a expliqué dans le podcast «Chasing Glory with Lilian Garcia». La raison ? Le garçon souffrait de dyslexie et confondait ou inversait les lettres. Aujourd’hui, l’interprète des «Gardiens de la galaxie» lutte toujours contre ces troubles, qui le pénalisent parfois sur les tournages. «C’est encore un combat. Quand on effectue une lecture, je m’excuse par avance car je suis encore gêné», a-t-il avoué.