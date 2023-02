DC Studios : Batman, Superman, DCU,...voici tout ce qu'il faut retenir des annonces de James Gunn et Peter Safran

Nommés à la tête de DC Studios en octobre dernier, James Gunn et Peter Safran viennent de dévoiler la longue liste des projets qui vont être lancés dans les mois et les années à venir. Avec, pour le moment, 5 films et 5 séries en développement.

Le coup d’envoi est donné. C’est lors d’une conférence de presse organisée à Burbank, en Californie, ce 30 janvier, que James Gunn et Peter Safran – nommés à la tête de la nouvelle entité DC Studios en octobre dernier – ont dévoilé le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres). Quelles sont les principales annonces ? Qu’est-ce qui est maintenu ? Comment comptent-ils s’y prendre pour lancer la totalité de ces projets ? Voici tout ce qu’il faut retenir de ce vaste plan étalé sur les 8 à 10 prochaines années qui comprend, à l’heure actuelle, pas moins de 5 films et 5 séries en développement

«The Flash» va remettre les compteurs à zéro

© DC Studios

Afin de lancer le DCU dans les meilleures conditions, James Gunn et Peter Safran ont eu l’idée d’utiliser les quatre films en production au moment de leur prise de pouvoir – «Shazam ! La Rage des Dieux», «Aquaman and The Lost Kingdom», «The Flash» et «Blu Beetle» – pour remettre les compteurs à zéro en clôturant définitivement le DCEU (DC Extended Universe) en se servant du multivers et des voyages temporels. Ainsi, c’est le film «The Flash», attendue en salles le 14 juin prochain, qui permettra de relancer la totalité de l’univers de DC.

«Je trouve qu’on a eu de la chance pour les quatre prochains films qui étaient prévus pour le DCEU, il y aura Shazam, dont l’histoire mène à celle de Flash, qui s’occupera de tout remettre à zéro. Blue Beetle sera totalement déconnecté du DCEU», explique James Gunn. «Il pourrait totalement faire partie du DCU, créer un chemin vers Aquaman, avant d’atteindre Superman, notre premier gros projet. Ce qu’on peut promettre c’est que tous les projets à partir de ‘Superman : Legacy’ (voir ci-dessous), ou plutôt tous les projets, à partir de notre première création, seront canons et interconnectés. On fera revenir quelques anciens acteurs. Les autres ne reviendront pas mais tous l’univers sera connecté une fois qu’on aura débuté», poursuit-il.

«The Batman» intégré dans «Elseworlds»

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

En parallèle du lancement de ce premier chapitre «Gods and Monsters», James Gunn et Peter Safran ont confirmé leur volonté d’incorporer le volet «Elseworlds» de DC Comics dans leur stratégie globale. Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que certains films, comme «The Batman» de Matt Reeves, le «Joker» de Todd Phillips, ou encore la série animée «Teen Titans GO!» existeront en dehors du canon, et se dérouleront dans une temporalité différente de celle des nouvelles fictions en préparation. Les fans de «The Batman» se réjouiront d’apprendre que Matt Reeves va pouvoir mener à son terme la trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle du super-héros – le deuxième volet a été annoncé pour octobre 2025 – et développer sa vision de Gotham avec la série «The Penguin».

Superman Legacy, la première pierre

SUPERMAN : LEGACY - Ecrit par James Gunn, le film sortira en salles le 11 juillet 2025.



Superman devra trouver un équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. #DCStudios pic.twitter.com/57RSiHVv73 — DC Comics France (@DCComics_FR) January 31, 2023

Superman est clairement un des héros les plus importants du DCU. C’est James Gunn en personne qui s’occupe de rédiger le scénario de «Superman Legacy», dont la sortie a été annoncée pour juillet 2025. Et il pourrait même se retrouver lui-même derrière la caméra pour ce long métrage qui s’annonce comme le lancement officiel de ce premier chapitre. James Gunn et Peter Safran ont insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une origin story, et que le film suivra Clark Kent – incarné par un nouvel acteur – à ses débuts en tant que journaliste à Metropolis.

The Brave and the Bold, un nouveau Batman

THE BRAVE AND THE BOLD - Le DCU va présenter son Batman et son Robin dans cette histoire père-fils inhabituelle, inspirée des comics de Grant Morrison : https://t.co/SUFuI5uLxU #DCStudios pic.twitter.com/SFsI4m27if — DC Comics France (@DCComics_FR) January 31, 2023

Si Matt Reeves est libre de poursuivre sa trilogie sur l’homme chauve-souris, James Gunn a annoncé qu’un nouveau film Batman verra le jour dans le cadre du DCU. Intitulé «The Brave and The Bold», ce long métrage sera directement inspiré des comics de Grant Morrison, et se concentrera sur la relation entre Batman et Damian Wayne, son fils biologique qu’il va tenter de remettre dans le droit chemin. Le film permettra d’introduire la «Bat Family» dans le DCU. Et de dévoiler l'identité d'un nouvel acteur sous les traits du Chevalier Noir.

«Supergirl : Woman of Tomorrow», le poids des origines

SUPERGIRL : WOMAN OF TOMORROW - Cette aventure de science-fiction sera basée sur les histoires étonnantes et primées des comics récents de Tom King et Bilquis Evely et présentera une Supergirl que les téléspectateurs n'ont pas l'habitude de voir. #DCStudios pic.twitter.com/EJFvmyQD1I — DC Comics France (@DCComics_FR) January 31, 2023

Inspiré du comics de Tom King publié en juillet 2022, «Supergirl : Woman of Tomorrow» s’intéressera au devenir de Kara Zor-El, la cousine Kal-El. Si ce dernier a eu la chance d’être recueilli par une famille aimante sur Terre, Kara s’est retrouvée sur un fragment de Krypton qui s’est détaché de la planète, où elle a vécu les 14 premières années de sa vie, et assisté à la mort de tous ceux qui l’entouraient. «Elle sera une version plus dure et abîmée que les précédentes versions de Supergirl», promet James Gunn.

Swamp Thing, l’horreur à l’honneur

SWAMP THING — Le film explorera les origines sombres de Swamp Thing. #dcstudios



https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/HJ8koxlfIC — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

James Gunn a présenté «Swamp Thing» comme un film d’horreur centré sur ce personnage iconique de DC Comics. Très peu d’informations ont été dévoilées à son sujet, si ce n’est Peter Safran qui a précisé que le film explorera ses «origines sombres». Il précise également que ce film possèdera une tonalité différente des autres, et que cela sera amusant de voir comment ces différences se rejoindront dans le futur.

The Authority, équipe de choc

THE AUTHORITY - Les personnages de WildStorm rejoindront l'univers DC alors que les membres de The Authority prendront les choses en main pour faire ce qu'ils pensent être juste. #DCStudios https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/rsWGJlR2O7 — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

Un «projet passion» selon les mots de James Gunn. Le film «The Authority» se base sur les personnages créés par le label WildStorm, qui appartient désormais à DC Comics (depuis 1998, ndlr). The Authority est le nom d’une équipe de super-héros qui est si déterminée à sauver la Terre qu’ils sont prêts à faire des entorses au code moral pour y parvenir. Persuadés que la fin justifie les moyens, ils se comportent régulièrement comme des vilains. Précisons qu’ils seront intégrés en tant que membres à part entière du DCU.

Creature Commandos, équipe monstrueuse

CREATURE COMMANDOS - Cette série animée en sept épisodes, écrite par James Gunn, montre Amanda Waller créant une équipe d'agents secrets à partir de prisonniers monstrueux. #DCStudios

https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/OzndaMDmgF — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

Cette série animée sera déclinée en 7 épisodes, tous écrits par James Gunn lui-même. Elle suit les Creatures Commandos, une équipe montée par Amanda Waller et composée de prisonniers monstrueux issus de l’univers DC Comics. La série est déjà en production, et comme James Gunn l’a précisé, les personnages des séries animées seront tous doublés par des interprètes qui seront susceptibles de les incarner à l’écran dans les fictions en live-action.

Waller, Viola Davis de retour aux affaires

WALLER - Avec Viola Davis, cette série met en scène la Team Peacemaker et sera écrite par Christal Henry (WATCHMEN) et Jeremy Carver (Supernatural). #dcstudios

https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/QdY1rBKs8u — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

Pilotée par Jeremy Carver et Christal Henry, un des auteurs de «Watchmen», «Waller» verra Viola Davis reprendre son personnage d’Amanda Waller dans ce qui est présentée comme une suite directe de la série «Peacemaker», dont certains personnages feront leur retour à l’écran. Ce qui indique que «Peacemaker » et «Suicide Squad» - deux fictions signées par James Gunn avant sa nomination à la tête de DC Studios – seront intégrés au DCU après le reboot opéré par «The Flash».

Booster Gold, le loser génial

BOOSTER GOLD - Booster Gold utilise une technologie du futur pour se faire passer pour un super-héros du présent. #dcstudios

https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/MZ94JoLoTs — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

La série «Booster Gold» donnera vie à un des personnages préférés des fans de DC Comics. L’histoire est celle de Michael Jon Carter, un ancien sportif ruiné évoluant au XXVe siècle qui parvient à subtiliser différents objets dans le musée de l’Espace de Metropolis capables de lui donner des capacités surhumaines. Il s’enfuit ensuite au XXe siècle afin de se faire passer pour un justicier, et acquérir gloire et célébrité.

Lanterns, les justiciers de l’espace

LANTERNS — Cette série télévisée suit les policiers intergalactiques John Stewart et Hal Jordan alors qu’ils découvrent un sombre mystère. #dcstudios



https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/C1yvKuIGsW — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

Après des années dans les tuyaux, et le plus récent projet abandonné en cours de route, la série «Lanterns» va enfin voir le jour sur HBO Max. Elle sera centrée sur les enquêtes d’Hal Jordan et John Stewart, deux membres des Green Lanterns en charge d’une affaire dont les ramifications seront perceptibles dans d’autres séries/films à venir. Présentés comme deux «super-flics», cette série a été comparée à «True Detective» par Peter Safran lors de la conférence de presse.

Paradise Lost, une lutte épique

LANTERNS — Cette série télévisée suit les policiers intergalactiques John Stewart et Hal Jordan alors qu’ils découvrent un sombre mystère. #dcstudios





https://t.co/17FO4cCCb5 pic.twitter.com/C1yvKuIGsW — DC Comics France (@DCComics_FR) February 1, 2023

La série «Paradise Lost», que James Gunn lui-même présente comme une fiction proche de l’univers de «Game of Thrones», conduira les téléspectateurs sur Themyscira, l’île mythique qui a vu naître Wonder Woman. L’action se déroulera plusieurs années avant la naissance de Diana, et explorera les luttes politiques intenses entre les différentes tribus d’Amazones pour s'emparer du pouvoir. Il s’agira de l'origin story de Themyscira, qui permettra de comprendre comment les Amazones en sont venues à créer une société exclusivement composée de femmes, cachée du reste du monde.