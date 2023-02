«Superman : Legacy» : on en sait plus sur le prochain film centré sur le super-héros

Au cœur des annonces sur les futurs projets de DC Studios, le film «Superman : Legacy» a été annoncé pour une sortie dans les salles américaines le 11 juillet 2025. James Gunn, qui s’est chargé d’en écrire le scénario, pourrait même se retrouver derrière la caméra.

Le commencement d’une nouvelle ère. Le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe), baptisé «Gods and Monsters» par James Gunn, le grand patron de DC Studios avec Peter Safran, commencera officiellement avec le film «Superman : Legacy», dont la sortie dans les salles américaines est prévue pour le 11 juillet 2025 (et probablement deux jours avant en France).

Selon leurs révélations, ce film ne sera pas une origin story, et suivra les aventures d’un Clark Kent plus jeune, au moment où il débute sa carrière de journaliste à Metropolis. «L'histoire se concentrera sur Superman, qui essaie de trouver un équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. Il est l'incarnation de la vérité, de la justice, et de l'Amérique. Il représente la bonté dans un monde qui pense que la bonté est passée de mode», révèle Peter Safran.

Le lancement du DCU sera officiel avec la sortie de «Superman : Legacy», dont le scénario a été personnellement rédigé par James Gunn. Peter Safran a également laissé entendre que celui-ci devrait en être le réalisateur. «James est en train d’écrire le scénario, et nous espérons qu’il en sera aussi le réalisateur», a-t-il déclaré. Depuis la mise à l’écart d’Henry Cavill, les rumeurs vont bon train sur l’identité de l’acteur qui incarnera le super-héros à l’écran. Une information qui ne devrait pas tarder à être dévoilée.