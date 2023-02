Beyoncé : la chanteuse se produira à Paris et à Marseille

Pour sa tournée mondiale «The Renaissance Tour», la chanteuse américaine Beyoncé passera par Paris et Marseille pour ses étapes en France.

Bonne nouvelle pour les fans français. Dans le cadre de tournée mondiale, qui commence en mai à Stockholm (Suède), la superstar Beyoncé fera étape en France.

La chanteuse se produira en effet au Stade de France, à Saint-Denis, le vendredi 26 mai prochain, puis à Marseille, sur la scène de l'Orange Vélodrome, le dimanche 11 juin. La billetterie ouvrira ce mardi 7 février à 10h.

Mais tous les fans qui souhaitent avoir leur place pourront tenter leur chance dès ce vendredi 3 février, à l’occasion d’une prévente qui ouvrira dès 10h, a annoncé Live Nation.

ANNONCE @Beyonce fait son grand retour en France ! Pour le Renaissance World Tour, l'icône se produira à Paris le 26 mai et à Marseille le 11 juin 2023 ! Prévente Live Nation vendredi 3 février à 10h et mise en vente le mardi 7 février à 10h.



Au total, une quarantaine de dates ont été annoncées, notamment aux Etats-Unis et au Canada. Organisés pour la promotion de son nouvel album «Renaissance», ces concerts marqueront sa première tournée en solo depuis plus de six ans.

Pour rappel, la mégastar américaine est attendu à Los Angeles ce dimanche 5 février, pour la 65e cérémonie des Grammy Awards, où elle est l'artiste la plus nommée.