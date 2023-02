Lanterns : tout savoir sur cette série de DC Studios comparée à «True Detective»

Dans la vague d’annonces réalisées par Peter Safran et James Gunn sur les projets en développement chez DC Studios, la série «Lanterns» a été présentée comme une enquête policière intergalactique, dont l’intrigue résonnera à travers l’ensemble des fictions.

Tout est lié. Lors de la présentation des projets qui vont être lancés dans le cadre du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe), baptisé «Gods and Monsters», Peter Safran et James Gunn ont présenté «Lanterns» comme une série policière intergalactique dotée d’une intrigue comparable, selon eux, à «True Detective». Ce qui titille sérieusement notre curiosité (surtout s’ils font référence à la première saison).

Mieux encore, James Gunn a précisé que le scénario développé dans «Lanterns», qui verra les Lanterns Hal Jordan et John Stewart enquêter sur une affaire mystérieuse sur Terre, aura des répercussions sur l’ensemble des projets du DCU. «C'est vraiment une série terrestre qui ressemble presque à 'True Detective', avec quelques Green Lanterns qui sont des flics de l'espace qui surveillent l'enceinte de la Terre. A ce moment-là, ils découvrent un mystère terrifiant qui est lié à notre histoire plus large du DCU», a-t-il notamment expliqué dans la vidéo de présentation des projets à venir de DC Studios.

Pour certains médias américains, James Gunn pourrait faire référence à l’arc narratif connu sous le nom «Blackest Night», signé par Geoff Johns dans les comics, qui voit l’intégralité de super-héros du DCU combattre les forces de la Black Lantern Corps, une organisation mystérieuse composée des corps ressuscités (et zombifiés) de héros et de vilains. James Gunn a également utilisé le terme «horreur ancienne» en parlant de ce que les deux Lanterns allaient découvrir, ce qui pourrait désigner le méga-vilain Nekron, qui n'est autre que la personnification de la mort elle-même, un être hideux au visage squelettique armé d’une faux capable de ramener les morts à la vie, et qui serait immortel (puisque c’est lui, la mort). Un méchant capable de rivaliser avec Thanos chez Marvel ? On va attendre de voir ce que James Gunn et Peter Safran nous réserve.