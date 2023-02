Supergirl : James Gunn annonce une super-héroïne beaucoup plus sombre

Si le film «Superman : Legacy» sera l’élément fondateur du lancement du premier chapitre «Gods and Monsters» du DCU imaginé par James Gunn et Peter Safran, les patrons de DC Studios ont annoncé une nouvelle adaptation au cinéma de «Supergirl», inspirée du comics de Tom King, «Woman of Tomorrow». Un choix très prometteur.

On ne choisit pas sa famille. Les annonces effectuées par les patrons de DC Studios James Gunn et Peter Safran concernent 10 nouveaux projets en développement dans le cadre du lancement du DCU (DC Cinematic Universe), dont le premier chapitre a été baptisé «Gods and Monsters». Parmi toutes ces annonces, celle de l’adaptation cinématographique du comics de Tom King et de Bilquis Evely, «Supergirl : Woman of Tomorrow», retient particulièrement l’attention. Alors que «Superman : Legacy» a été présenté comme le film qui lancera officiellement le DCU, le long métrage centré sur sa cousine, Kara Zor-El sera sans nul doute un des plus attendus par les fans.

Selon James Gunn, Tom King a participé activement à l’écriture du projet en compagnie d’autres auteurs. L’histoire suivra le destin singulier de Kara Zor-El, la cousine de Superman. Si ce dernier a été envoyé sur Terre pour y être recueilli et élevé par des parents aimants, Kara a passé les 14 premières années de sa vie sur un morceau de Krypton qui s’est détaché de la planète, vivant dans des conditions horribles où toutes les personnes autour d’elle sont mortes. «Elle sera une version plus abîmée et plus dure que tout ce que vous avez pu avoir jusqu’à présent», assure James Gunn.

Personne ne sait à quel point le film reprendra les éléments du comics de Tom King et de Bilquis Evely. Dans leur version, Kara Zor-El, qui a été témoin de la destuction de Krypton, a été envoyée sur Terre pour veiller sur son cousin, Superman, qui n’a finalement pas besoin d’elle. Tous ces sacrifices étaient-il vains ? Perdue dans ses questions existentielles, déterminée à sortir de l’ombre de son cousin, Kara part noyer son chagrin dans une bouteille le soir de ses 21 ans. C’est là que son chemin croise celui de Ruthye, un jeune extra-terrestre qui va l'embarquer dans une quête de vengeance.