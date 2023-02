Avatar 4 : le quatrième volet fera un important saut dans le temps

Dans un entretien accordé au site britannique Empire, le producteur Jon Landau a confirmé que le quatrième volet d’Avatar (cinq films sont prévus au total, ndlr) ferait un important saut dans le temps. Et verra les personnages d’enfants devenir des adultes.

Le temps qui court. Alors que «Avatar : la voie de l’eau» continue d’engranger des recettes records au box-office, les prochains films sont déjà en préparation, avec des sorties prévues en 2024, 2026 et 2028 pour les trois volets suivants. Dans une interview exclusive accordée au site britannique Empire, le producteur Jon Landau a confirmé l’information selon laquelle le récit fait un important «bond dans le temps» entre le troisième et le quatrième film. Les personnages qui ne sont que des enfants à l’écran réapparaitront dans la peau d’adultes.

Jon Landau s’est également exprimé sur le message en faveur de la défense de l’environnement contenu dans la saga Avatar dont l’histoire se terminera, dans le dernier film, sur Terre. «La planète est surpeuplée, et il y a une pénurie de ressources naturelles, ce qui complique la vie. Mais notre objectif n’est pas de donner une image catastrophée de l’avenir de notre monde. La saga entretient également l’idée qu’il est possible d’inverser la tendance», explique-t-il, précisant que chaque film disposera de sa propre fin, et que chaque personnage se retrouvera confronté à des choix personnels au fur et à mesure.

On notera que, durant cet entretien, Jon Landau a confirmé que la comédienne Oona Chaplin (Game of Thrones) serait présente au générique du troisième volet dont la sortie est prévue pour décembre 2024. Elle y incarnera le personnage de Varang, le principal antagoniste et le leader de la tribu du Peuple des Cendres sur Pandora.