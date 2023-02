Titanic : Rose est-elle morte à la fin du film ?, James Cameron répond

Alors que le film «Titanic» ressort le 8 février au cinéma à l’occasion de ses 25 ans, le réalisateur James Cameron a révélé jeudi, lors d’une conférence de presse virtuelle, si Rose était morte ou vivante à la fin du film.

L’histoire d’amour tragique entre Rose et Jack, mise en scène dans «Titanic» en 1998, a fait fondre des millions de cœurs. A l’occasion de ses 25 ans, le film de 3h14, qui a engendré plus de 2,2 milliards de dollars de recettes dans le monde, ressort au cinéma ce mercredi 8 février dans des versions remasterisées.

Lors d’une conférence de presse virtuelle organisée jeudi en compagnie de son fidèle producteur Jon Landau, le réalisateur James Cameron est revenu sur différents aspects de son long-métrage devenu culte, et a notamment répondu à une question qui taraude les fans depuis longtemps : Rose meurt-elle à la fin de film ?

Pour rappel, dans les dernières minutes du long-métrage, l’héroïne, plus âgée et désormais centenaire, part en chemise de nuit sur le ponton du bateau jeter à l’eau son précieux collier, le fameux «cœur de l’océan». On la retrouve ensuite allongée sur son lit, les yeux fermés, pensant à ses retrouvailles avec son cher et tendre en haut de l’escalier du Titanic.

«Dois-je retenir mon souffle ?», demanda l'actrice Gloria Stuart

Après avoir expliqué qu’il s’agissait là de filmer le souvenir d’une vieille dame de 103 ans et que ces retrouvailles pouvaient avoir une dimension religieuse ou spirituelle, le Canadien a dévoilé quelques indices sur la fin de «Titanic». «L’actrice Gloria Stuart (morte en 2010, ndlr), qui incarnait Rose vieille, m’a demandée avant de jouer la scène finale si elle était censée être vivante ou morte. Je me suis lancé dans un long monologue où je lui expliquais que je voulais jouer sur l’ambiguïté, que je souhaitais que chaque spectateur ait sa propre vision de l'histoire», raconte-t-il.

Mais Gloria Stuart n’en avait que faire des explications de James Cameron et réitéra sa demande. «Gloria m’a interrompu et m’a tout simplement dit : ‘Dois-je retenir mon souffle ou non ?’. Après avoir réfléchi pendant de longues secondes, je lui ai répondu : ‘Retiens ton souffle’», avoue le cinéaste. De quoi mettre un terme à toutes les spéculations.