«Alibi.com 2» : on a vu le nouveau film de Philippe Lacheau et voici ce qu'on en a pensé

Six ans après la sortie d'«Alibi.com», succès au box-office, Philippe Lacheau et sa bande reviennent dans une suite au cinéma ce mercredi 8 février. Une comédie drôle, légère et terriblement efficace.

Avis à tous les amateurs de mythos. Après les succès «Babysitting» 1 et 2, «Nicky Larson et le parfum de Cupidon» ou encore «Super-héros malgré lui», Philippe Lacheau, plus en forme que jamais, revient ce mercredi 8 février avec la suite d’«Alibi.com», comédie qui avait attiré près de 3,6 millions de spectateurs en 2017. Pour ces nouvelles aventures présentées hors compétition au Festival de l’Alpe d’Huez en janvier dernier, l’acteur et réalisateur, est toujours entouré de la «bande à Fifi», composée d’Elodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali.

Dans le dernier volet, on avait laissé son personnage, Greg, promettre à la belle Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais et que, par conséquent, il fermait définitivement son agence «Alibi.com», laquelle permettait entre autres à certains maris - dont son futur beau-père - de cacher leurs infidélités. Depuis, Greg file le parfait amour et passe accessoirement son temps à construire des maquettes. Il décide de demander Flo en mariage, mais se retrouve contraint de lui présenter ses parents. Des parents dont il a honte. Entre un père escroc et une mère ex-actrice de films de charme, son union est en péril.

Des quiproquos, des gags et des vannes

Greg va donc rappeler ses anciens associés et reprendre du service. Avec Augustin et Mehdi, le jeune homme souvent malchanceux va recruter des parents beaucoup plus présentables et échafauder un plan qui, comme dans tout bon vaudeville, ne se passera pas comme prévu. Avec, à la clé, un bracelet électronique en guise de cadeau de mariage et une fausse fiancée sud-américaine totalement incompétente. «Ne pas assumer tous les membres de sa famille est un sujet qui parle à tout le monde. Nous voulions conserver ce que les gens ont aimé dans «Alibi.com», mais ajouter suffisamment de nouveautés pour les surprendre et éviter la redite», précise Philippe Lacheau.

Ce deuxième volet à la mise en scène efficace et au ton léger, est toujours très drôle avec notamment «une Flo encore plus manipulatrice», comme aime le rappeler Elodie Fontan. Les gags visuels s’enchaînent à une vitesse folle, tout comme les vannes et les rebondissements rocambolesques. La bande à Fifi ne laisse aucun répit aux spectateurs.

Nathalie Baye et Didier Bourbon qui ont resigné pour cette suite, se laissent aller à toutes les excentricités et n'hésitent pas à donner de leur personne pour certaines scènes d'action, tout comme les nouveaux venus Gérard Jugnot et surtout Arielle Dombasle hilarante en star de «Scarfesse». Patrick Fiori, Pascal Obispo, Alexandra Lamy et Gad Elmaleh - parfait en boss de la filiale marocaine Halibi.com - figurent aussi au casting.