Grammy Awards : Jill Biden remet un prix à «Baraye», l'hymne pour la liberté en Iran

Jill Biden est montée sur la scène des Grammy Awards ce 5 février, notamment pour remettre un prix à la chanson à succès «Baraye» de Shervin Hajipour devenue l'hymne des manifestations en Iran, «un poème puissant pour la liberté et les droits des femmes», a déclaré le Première dame des Etats-Unis.

C’était la touche politique de la soirée. La Première dame des Etats-Unis Jill Biden est venue sur scène pour annoncer le premier prix de la «chanson pour un changement de société».

La récompense est allée à «Baraye», le morceau du chanteur pop iranien Shervin Hajipour, 25 ans. Un titre devenu un hymne du mouvement de protestation qui secoue l'Iran depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran.

L'artiste, placé en détention en raison de la viralité de sa chanson sur les réseaux sociaux, a été libéré sous caution.

«Une chanson peut unir, inspirer et finalement changer le monde», a déclaré l’épouse du président Joe Biden. «À partir de cette année, la Recording Academy présente un nouveau prix récompensant une chanson qui répond aux problèmes sociaux de notre époque et a le potentiel d'avoir un impact mondial positif», a expliqué Jill Biden, en présentant la nouvelle catégorie Meilleure chanson pour le changement social.

Concernant «Baraye», Jill Biden a loué «un appel puissant et poétique à la liberté et aux droits des femmes» en Iran, dont les relations avec les Etats-Unis sont rompues depuis plus de quarante ans.

Incredible! #ShervinHajipour wins the best "Social Change" song at @RecordingAcad (#GRAMMYs) for “Baraye," a song that captured the hearts of millions in Iran and around the world. #MahsaAmini pic.twitter.com/MJDSy8AYDx

— Omid Memarian (@Omid_M) February 6, 2023