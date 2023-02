Grammy Awards : voici le jeu vidéo récompensé pour «la meilleure musique» de l’année

Ce dimanche 5 février, la cérémonie des Grammy Awards a remis pour la première fois une récompense dédiée à la meilleure musique d'un jeu vidéo.

En 2023 la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards n'aura pas salué que les talents de Beyoncé, Harry Styles et les autres stars de la musique. Elle aura aussi inauguré une grande première avec la remise de son tout nouveau prix entièrement dédié aux musiques de jeux vidéo.

Et le premier gramophone de cette catégorie inédite longtemps réclamée a été décerné ce 5 février à la compositrice américaine Stephanie Economou, pour la bande-son d'un des opus de la série d'Ubisoft, «Assassin's Creed Valhalla».

La musique Viking





Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök est nominé aux Grammy Awards® pour la meilleure bande son de jeu vidéo ! pic.twitter.com/hQSFQWqUcQ — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) January 30, 2023

«Je n'avais pas de grands espoirs pour cette catégorie car (...) je suis généralement très novice dans le domaine de la musique de jeux vidéo et je me retrouve face à des géants et des vétérans», a déclaré la musicienne, qui a déjà composé pour le cinéma et la télévision.

Avant la cérémonie, elle avait expliqué à l'AFP que cette toute nouvelle catégorie marquait «une étape importante pour que les gens reconnaissent enfin que les jeux vidéo sont dans l'air du temps depuis un bon moment». La musique fait vraiment partie de «l'expérience immersive (…) les joueurs écoutent vraiment», avait insisté celle pour qui composer une bande-son pour un jeu est «une nouvelle manière d'expérimenter et d'écouter la musique».

Au cœur de l’expérience ludique

Auparavant, les jeux vidéo étaient inclus dans la catégorie «Score Soundtrack for Visual Media», qui comprenait également de la musique pour le cinéma et la télévision. Mais de nombreux acteurs de l'industrie ne comprenaient pas ce mélange des genres et réclamaient une catégorie de jeux vidéo autonome. C’est maintenant chose faite.

Pour cette première, «Assassin's Creed Valhalla: l'Aube du Ragnarök» et sa compositrice américaine Stephanie Economou ont devancé les BO de «Aliens: Fireteam Elite», «Call Of Duty: Vanguard», «Old World» et «Les Gardiens de la Galaxie» du compositeur Richard Jacques.

Selon ce dernier la complexité de l’exercice réside dans le fait que «la musique doit réagir à ce que le joueur fait» sur sa console, car tout dépend des «choix du joueur» et des «nombreuses possibilités du jeu», avait expliqué le Britannique à l'AFP. «Que les joueurs combattent ou fassent un puzzle, quelle que soit la nature du jeu, c'est notre boulot de compositeurs de leur offrir une expérience interactive et sans accroc», avait-il ajouté.

Influence majeure

Cette décision de la Recording Academy de créer une catégorie honorant spécifiquement une bande originale de jeu vidéo sonne comme une reconnaissance (même si tardive) de l'impact majeur que le jeu et sa musique ont sur la culture pop.

De «Zelda» à «Super Mario», le son a toujours été au cœur de l'expérience immersive des jeux vidéo, et les gros hits des consoles sont entrés de manière définitive dans la culture populaire, si bien que les artistes d'aujourd'hui sont, consciemment ou inconsciemment, influencés par leurs thèmes.

En témoigne le musicien de jazz Jon Batiste – gagnant de cinq Grammy en 2022 – qui avait déclaré en 2019 au Washington Post que les jeux l'inspiraient depuis sa jeunesse. «Ils m'ont inconsciemment appris sur le thème et le développement, comment créer des thèmes accrocheurs que vous voulez entendre encore et encore», avait-il déclaré.