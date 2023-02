Grammy Awards : qui est Bonnie Raitt, la chanteuse qui a battu Adèle, Beyoncé et Taylor Swift ?

L'Américaine Bonnie Raitt a remporté le Grammy de la chanson de l'année avec «Just Like That», coiffant au poteau les «poids lourds» de l’industrie que sont Beyoncé, Taylor Swift et Adele.

La chanteuse et guitariste américaine de blues, folk et country Bonnie Raitt a créé la surprise ce dimanche 5 février en remportant le prix de la chanson de l'année aux Grammy Awards, avec son titre «Just Like That», ravissant le convoité trophée aux stars du moment, Beyoncé, Taylor Swift ou encore Adele.

Ce prix, qui lui a été remis par la Première dame Jill Biden, marque la première victoire d'une chanson écrite par un auteur-compositeur solo depuis «Rehab» d'Amy Winehouse il y a quinze ans.

Considéré comme l'un des plus grands honneurs de la soirée, la chanson de l'année célèbre en effet spécifiquement l'écriture de chansons. En acceptant le prix, la chanteuse, qui n'avait jamais remporté celui-ci auparavant, a déclaré : «Je suis tellement surprise. Je ne sais pas quoi dire. C'est juste un moment irréel. Merci de m'honorer, à toute l'Académie, qui m'entoure de tant de soutien et apprécie l'art de l'écriture de chansons comme le mien.»

«Je n'écris pas beaucoup de chansons mais je suis tellement fière que vous appréciez celle-ci et ce que cela signifie pour moi, et le reste des auteurs-compositeurs, sans qui je ne serais pas ici ce soir», a-t-elle ajouté. Elle a conclu son discours en remerciant son équipe et a déclaré qu'elle était «totalement touchée» par cet honneur.

11e Grammy

La victoire est d’autant plus belle et incroyable que la concurrence était féroce dans cette catégorie, mais le prix revient finalement à la chanteuse de 73 ans, saluée par la critique, et qui comptait déjà 10 gramophones à son actif.

Sa dernière victoire remonte à dix ans, pour le meilleur album américain pour« Slipstream». En 1990, elle avait notamment remporté l’Album de l’année avec Don Was pour «Nick of Time».

Plus tôt dans la soirée, Bonnie Raitt a également remporté la meilleure chanson américaine Roots pour «Just Like That» et la meilleure performance américaine pour «Made Up Mind».

Cinquante ans de carrière

Au cours de sa carrière d'un demi-siècle, l'artiste a produit avec régularité des œuvres toujours bien accueillies, travaillant avec des artistes comme Warren Zevon, Jackson Browne, The Pointer Sisters et John Prince, dont elle a repris la chanson «Angel From Montgomery» en 1974 pour en faire un tube.

La victoire de Bonnie Raitt aux Grammy Awards ce dimanche 5 février est une consécration de plus pour cette artiste intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 2000, classée parmi les 100 plus grands chanteurs et les 100 plus grands guitaristes de tous les temps par le magazine Rolling Stone.

Elle est également connue pour son activisme politique, en particulier pour son opposition aux essais nucléaires, sa collecte de fonds pour les secours aux sinistrés des catastrophes environnementales et ses critiques à l'égard de l'ancien président américain George W. Bush.

Bonnie Raitt faisait aussi partie des soutiens à Bernie Sanders, un socialiste qui s'est présenté à deux reprises aux primaires du parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine.