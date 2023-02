Grammy Awards : Viola Davis entre dans le cercle très fermé des «EGOT»

Récompensée ce dimanche 5 février lors de la 65e cérémonie des Grammy Awards, l’actrice Viola Davis est entrée dans le club très fermé des artistes qui ont remporté à la fois un Oscar (cinéma), un Emmy Award (télévision), un Grammy Award (musique) et un Tony Award (théâtre).

On les appelle «EGOT» pour avoir réussi le grand chelem des cérémonies de prix américaines à savoir les Oscars, les Emmys, les Grammys et les Tony Awards. L'actrice Viola Davis en fait désormais partie, après avoir remporté ce dimanche 5 février un Grammy pour le meilleur «livre audio», avec ses mémoires «Finding Me».

«J'ai écrit ce livre pour rendre hommage à la petite Viola quand elle avait 6 ans, pour rendre hommage à sa vie, ses joies, ses traumatismes», a lancé, sur la scène de Los Angeles, l'actrice de 57 ans qui fut cette année à l'affiche du film à gros budget d'Hollywood «The Woman King».

Dans «Finding Me», elle raconte notamment son enfance, de sa Caroline du Sud natale, au Rhode Island où elle a grandi, et son expérience du racisme.

L'artiste de 57 ans, connue pour son activisme, avait notamment été oscarisée en 2017 pour son second rôle dans «Fences», et un Emmy Award en 2015 pour la série «How to Get Away with Murder».

Vila Davis est la 18e artiste à devenir «EGOT», après les compositeurs Richard Rodgers, Marvin Hamlisch, Alan Menken, Andrew Lolyd Weber, Robert Lopez, Scott Rudin, Jennifer Hudson, Tim Rice, Jonathan Tunick, John Legend, et les acteurs John Gielgud, Rita Moreno, Helen Hayes, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, et les réalisateurs Mel Brooks et Mike Nichols.