White Men Can't Jump : une bande annonce très encourageante pour le remake du film des années 1990

La plate-forme de streaming américaine Hulu vient de dévoiler la bande annonce du remake du film «White Men Can’t Jump» (Les Blancs ne savent pas sauter, en VF) avec le rappeur Jack Harlow dans le rôle principal. Et le résultat paraît plutôt convaincant.

Étrangement encourageant. Plus de trente ans après la sortie de «Les Blancs ne savent pas sauter» avec Wesley Snipes et Woody Harrelson dans les rôles principaux, la plate-forme de streaming américaine Hulu s’apprête à sortir un nouveau film dont la réalisation a été confiée à Calmatic (House Party). Le rappeur Jack Harlow incarnera le personnage principal, Jeremy. Il y donnera la réplique à Sinqua Walls, qui prêtera quant à lui ses traits au personnage de Kamal Allen.

Si l’intrigue principal reste floue dans cette bande annonce, on peut toutefois deviner que les deux hommes vont se retrouver mêlés à différentes histoires de paris sur les matchs qu’ils vont disputer, et que leurs désaccords seront potentiellement nombreux, comme celui sur l’identité du meilleur réalisateur au monde (Spike Lee ou Paul Thomas Anderson ?). Les comédiens Lance Reddick, Laura Harrier, ou encore Tatiana Taylor seront également présents au générique. Il sera diffusé aux États-Unis sur la plate-forme Hulu à partir du 19 mai prochain. En France, la diffusion devrait probablement se faire sur Disney+ à une date inconnue pour le moment.

Interrogé à propos du film début janvier, Calmatic s’était défendu de vouloir faire un remake du film de 1992, précisant vouloir proposer une histoire qui s’inspire des idées véhiculées par la version originale, sans pour autant en faire un copié-collé. «Nous prenons certains éléments, comme un homme blanc et un homme noir qui jouent au basketball, mais on inverse les rôles. On a cette nouvelle histoire, cette nouvelle approche, ce nouveau tempo, ce tout nouveau rythme, avec l’idée d’en faire quelque chose que tout le monde pourra apprécier. Je suis impatient que le monde découvre ce film. Je pense que ce sera également un bon film», expliquait-il au site américain Collider.