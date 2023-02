Ben Stiller sera la star de «Three Identical Strangers», série sur l'histoire vraie de triplés séparés à la naissance pour la science

Ben Stiller serait sur le point de conclure un accord pour jouer dans une adaptation en série de «Three Identical Strangers», le documentaire choc sur les triplés qui avaient été secrètement séparés à la naissance pour une expérience scientifique, avant de se retrouver par hasard 19 ans plus tard.

Un acteur, trois personnages. Le magazine Deadline rapporte que Ben Stiller devrait incarner trois frères dans une série adaptée du documentaire «Three Identical Strangers», récompensé au festival américain de Sundance en 2018.

Cette série se concentrerait sur l'histoire vraie de Bobby Shafran, David Kellman et Eddy Galland, les triplés nés dans les années 1960 qui avaient été séparés à la naissance pour une expérience scientifique.

Showrunnée par Amy Lippman («Masters of Sex», «In Treatment») «Three Identical Stangers» marquerait le grand retour à la télévision de Ben Stiller, pour l'un de ses premiers grands rôles d'acteur depuis des années. Car s’il a récemment fait des apparitions dans des films comme «Hubie Halloween» et «Bros», ainsi que dans le film de 2021 «Locked Down», son dernier rôle principal remonte déjà à 2017, dans le film «The Meyerowitz Stories».

Ces dernières années, Ben Stiller s’est en effet plus volontiers consacré à la production, et avec un certain succès, puisqu'il a notamment produit et réalisé deux séries primées aux Emmy Awards : «Escape at Dannemora» pour Showtime, et «Severance» pour Apple, qui va d’ailleurs connaître une saison 2.

Connu pour ses rôles dans «Mary à tout prix» et les sagas «Mon beau-père et moi» et «La Nuit au musée», l'acteur a également une solide expérience dans la réalisation au cinéma, ayant notamment déjà mis en scène des films comme «La vie secrète de Walter Mitty», «Zoolander», ou encore «Tonnerre sous les tropiques». Pour la série «Three Identical Strangers», Deadline rapporte qu'il devrait, en plus d'interpréter les trois personnages, participer également à la production.

des triplés séparés à la naissance

Le scénario de «Three Identical Strangers» s’appuiera sur l’incroyable histoire vraie de Bobby Shafran, David Kellman et Eddy Galland, des triplés séparés à leur naissance au début des années 1960.

Adoptés par des familles différentes, les trois garçons ignoraient tout de leur histoire jusqu'à ce qu'ils se retrouvent par pur hasard, à l’âge de 19 ans.

Leurs retrouvailles ont eu lieu en 1980, après l’arrivée de Bobby Shafran à l'université de Sullivan County, où les étudiants lui avaient immédiatement fait savoir qu'un véritable sosie, un certain Eddy Galland, venait de fréquenter l’établissement. Quand les deux jeunes hommes se rencontrent en vrai, c'est l’évidence. Ils partagent tout, de la voix à leurs centres d’intérêt en passant par... leur date de naissance.

Alors que leur histoire fait Une de la presse, David Kellman ne peut s’empêcher de remarquer une frappante ressemblance entre lui et ces deux étudiants, eux aussi adoptés et nés le même jour que lui...

Quand les trois hommes se réunissent, la ressemblance est tellement frappante qu'aucun doute n'est permis, ils sont frères. Leur histoire fait couler beaucoup d’encre et ils deviennent de véritables célébrités à New York (tant et si bien qu’ils feront même une apparition dans un film avec Madonna, «Recherche Susan désespérément»).

Dans la joie des retrouvailles, les trois frères décident d’ouvrir un restaurant ensemble, le «Triplets», et profitent de leur notoriété pour le faire connaître. Mais l’effervescence de l’ouverture laisse rapidement place aux mésententes et l’un des trois frères, Bobby Shafran, décide de quitter l’aventure.

«Notre première rencontre était complètement surréaliste. Tout ce qui arrivait était tellement irréel qu'on avait presque l'impression de rêver», avait raconté à l'AFP Bobby Shafran, au moment de la sortie du documentaire qui leur était consacré en 2018.

Un rêve qui ne leur fera pas malheureusement pas oublier une dure réalité. Aux premières querelles entre eux, s’ajoutera en effet l’horreur des révélations autour des circonstances de leur séparation à la naissance.

Elle avait été parfaitement orchestrée par un psychanalyste, Peter Neubauer, pour une expérience sur l'inné et l'acquis. Les trois garçons apprennent ainsi un jour que derrière les mystérieuses personnes qui leur rodaient autour pendant leur enfance, se cachaient en fait des scientifiques chargés d’étudier leur évolution dans différents milieux sociaux.

«A l'époque, on ne se rendait vraiment pas compte à quel point le comportement de ces gens était monstrueux», avait confié David Kellman à l’AFP, précisant que leurs parents adoptifs n’étaient pas, eux non plus, dans la confidence.

David Kellman et Bobby Shafran aux Critics' Choice en 2018. John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Après la fermeture du «Triplets», David Kellman se reconvertira dans le secteur des assurances et Bobby Shafran deviendra avocat. Le documentaire de Tim Wardle sorti en 2018 revenait aussi sur le mal-être de plus en plus profond d'Eddy Galland, qui finira par mettre fin ses jours à l’âge de 33 ans.

L’AFP avait rapporté que «d'alliances en fusions, le centre d'études de Peter Neubauer avait finalement été incorporé au 'Jewish Board', une organisation spécialisée dans la santé mentale offrant des soins aux New-Yorkais». «Après le film, auquel elle n'avait pas participé, l'organisation avait accepté de transmettre aux deux frères survivants 100.000 pages de notes d'évaluation pendant leur enfance, abondamment caviardées».

Des documents «qui ne donnaient aucune explication sur les travaux du psychanalyste, ni sur les conclusions de ses chercheurs», ajoutait l'AFP. Personne ne leur a jamais présenté d'excuses. «Ils parlent de nous comme des participants. Nous étions des victimes», s'insurgeait David Kellman.