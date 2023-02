Charles III : découvrez la playlist officielle des célébrations en marge du couronnement

Le ministère britannique de la Culture a ce lundi 6 février publié la playlist des célébrations en marge du couronnement du roi Charles III, qui se tiendra en mai prochain.

Pas de fête sans musique. Alors que les préparatifs du couronnement de Charles III se poursuivent, le ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS), a publié ce lundi sur Spotify la «playlist officielle» des célébrations.

Une liste de chansons qui fait évidemment la part belle aux artistes britanniques avec des titres mythiques tels que «Come Together» des Beatles, «Let’s Dance» de David Bowie et «We are the Champions» du groupe Queen, mais aussi des morceaux récents comme «A sky full of Stars» de Coldpay, «Treat People With Kindness» de Harry Style, ou encore «Celestial» d’Ed Sheeran.



Les Spice Girls, Les Pet Shop Boys, Madness ou encore Kate Bush avec le titre «Running up that Hill», qui cartonne de nouveau depuis son passage dans la série Stanger Things, seront aussi de la fête.

La playlist devait à l’origine également comporter «Dance Wiv Me» de Dizzee Rascal, mais l’idée a été abandonnée une fois qu'il a été rappelé que l'artiste avait été reconnu coupable d'avoir agressé son ex-fiancée.

Trois jours de festivités

Le couronnement de Charles III et de son épouse Camilla aura lieu le 6 mai à Westminster, mais les festivités se dérouleront jusqu’au 8 mai à travers tout le pays. «Tout au long de la fin de semaine du couronnement, les gens auront d'autres occasions de se rassembler pour célébrer l'occasion historique», est-il indiqué dans un communiqué de Buckingham Palace publié le 23 janvier dernier. Le dimanche 7 mai notamment, un concert spécial du couronnement sera organisé et diffusé en direct au château de Windsor par la BBC.

«Leurs Majestés le roi et la reine consort espèrent que le week-end du couronnement sera l'occasion de passer du temps et de célébrer avec des amis, des familles et des communautés à travers le Royaume-Uni, les royaumes et le Commonwealth», est-il ajouté. Buckingham invite tellement les Britanniques à festoyer, que la playlist, mais aussi des idées de recettes, ont été publiées sur le site dédié au couronnement.