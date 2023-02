Dexter : plusieurs spin-off de la série seraient en développement

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la nouvelle entité née de la fusion entre Paramount+ et la chaîne américaine Showtime aurait prévu le développement de plusieurs séries dérivées de «Dexter».

Une seconde vie. Une semaine après l’annulation de «Dexter : New Blood», la chaîne américaine Showtime, qui vient de fusionner avec Paramount+, serait en train de développer plusieurs spin-offs autour de l’univers du célèbre serial-killer incarné par Michael C. Hall depuis le lancement de la série originale en 2006, rapporte le site américain The Hollywood Reporter.

Une des séries en développement sera centrée sur le père adoptif de Dexter, l’inspecteur Harry Morgan. C’est lui qui a appris au jeune garçon à user de ses instincts de tueur en série pour faire le bien, plutôt que de semer la mort. Les autres projets de séries pourraient suivre le parcours des tueurs les plus marquants de la version originale, notamment Arthur Mitchell, le tueur de la Trinité incarné par John Lithgow dans la saison 4, et qui reste le meilleur adversaire de Dexter, selon de nombreux fans.

Diffusée de 2006 à 2013 sur la chaîne américaine Showtime, et en France sur Canal+, «Dexter» avait tiré sa révérence après 8 saisons, sur un épisode final très critiqué à l’époque, et qui se terminait par l’exil du tueur en série dans une région forestière où il devenait bûcheron. La série a fait retour triomphale l’an dernier avec «Dexter : New Blood», qui a été la série la plus regardée de l’histoire de Showtime, avec plus de 8 millions de téléspectateurs par épisode.

La deuxième saison aurait pu se concentrer sur le devenir d’Harrison, le fils de Dexter. Mais la série a été annulée au profit du développement de plusieurs spin-offs.