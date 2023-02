«La grande magie» : que vaut la comédie musicale de Noémie Lvovsky avec Denis Podalydès ?

Avec «La grande magie», son nouveau film en tant que réalisatrice qui sort au cinéma ce mercredi, Noémie Lvovsky signe une fable fantaisiste, poétique et chantée. Avec une belle distribution emmenée par Denis Podalydès.

Et si la vie n’était qu’un grand spectacle, un jeu de dupes et d’illusions ? Pour son neuvième long-métrage qui sort ce mercredi 8 février au cinéma, Noémie Lvovsky - devant et derrière la caméra - propose une version revisitée de «La grande magie», pièce de théâtre éponyme du dramaturge italien Eduardo de Filippo écrite en 1948, et dont elle transpose l’histoire dans les années 1920.

On y suit une joyeuse bande de saltimbanques qui débarque dans un hôtel en bord de mer, où ils doivent assurer un spectacle de magie pour distraire les clients. Le soir même, pendant la représentation, la belle mais désœuvrée Marta profite du célèbre numéro du cercueil auquel elle participe, pour disparaître dans les bois et fuir un mari jaloux qu'elle ne supporte plus.

Face à la colère et l'incompréhension de ce dernier, Albert, le prestidigitateur facétieux, va transformer la réalité. Il va en effet confier une boîte en bois à Charles, en lui faisant croire que sa femme se trouve à l’intérieur. Avant de l’ouvrir, l'époux malheureux devra absolument avoir confiance en celle qui a pris la poudre d’escampette. Convaincu par ce tour de passe-passe, Charles devient peu à peu victime du temps qui passe, et sombre dans un état à mi-chemin entre la folie douce et la dépression.

Une musique composée par Feu! Chatterton

Après «Les sentiments» ou «Camille redouble», la scénariste, réalisatrice et actrice Noémie Lvovsky s’essaie à la comédie musicale avec une partition signée par le groupe Feu! Chatterton. Des arrangements qui participent grandement au récit. «(Les séquences chantées) permettent aux personnages de dire leurs sentiments, leurs émotions, leurs pensées les plus secrètes», expliquait récemment la cinéaste à l’AFP.

Certes, le jeu est parfois excessif, mais la proposition est audacieuse et la distribution à la hauteur du sujet. Denis Podalydès, Judith Chemla, Sergi Lopez, Rebecca Marder, François Morel, Damien Bonnard… tous nous donnent envie de monter dans leur roulotte et de prendre la route avec eux, pour échapper à une réalité qui souvent nous étouffe. Rien de mieux qu’une bonne dose de magie pour adoucir l'existence.