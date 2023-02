«La vie pour de vrai» : Dany Boon débarque pour la première fois à Paris dans le teaser de son prochain film

Dans sa prochaine comédie «La vie pour de vrai», qui sortira le 19 avril au cinéma et dont le premier teaser a été dévoilé ce mardi, Dany Boon incarne un quinqua naïf qui a passé sa vie au Club Med, et débarque à Paris par amour. Son complice Kad Merad figure au casting.

Après «La Ch’tite famille» sorti en 2018, Dany Boon reviendra le 19 avril au cinéma, devant et derrière la caméra. Dans la comédie intitulée «La vie pour de vrai», dont le premier teaser a été mis en ligne ce mardi 7 février, l’acteur et humoriste incarne Tridan Lagache, un vieux garçon naïf et crédule qui a passé toute sa vie au Club Med et qui ne connaît rien du monde urbain.

Dans cette vidéo, ce quinqua débarque à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, où il semble quelque peu perdu au milieu d’une faune bien loin des GO qu’il côtoie depuis son enfance.

A Paris, où il souhaite retrouver Violette, son amour de jeunesse, Tridan sera hébergé par son demi-frère Louis, qui se serait bien passé de cette visite surprise.

«La vie pour de vrai» marque les retrouvailles de Dany Boon avec son acolyte Kad Merad, après «Bienvenue chez les Ch’tis» en 2008 et «Supercondriaque» en 2014. Charlotte Gainsbourg et Caroline Anglade complètent le casting.