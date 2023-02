Le Bureau des Légendes : George Clooney sera le réalisateur de l'adaptation américaine de la série

George Clooney sera le réalisateur de «The Departement», une série d’espionnage adaptée de la fiction française «Le Bureau des Légendes» par la chaîne américaine Showtime, révèle le site américain Collider.

Une belle carte à jouer. Selon le site américain Collider, la chaîne américaine Showtime vient d’engager George Clooney en tant que réalisateur de «The Departement», l’adaptation américaine de la série française créée par Éric Ronchant, «Le Bureau des Légendes», une Création originale signée Canal+, et diffusée entre 2015 et 2020 sur la chaîne cryptée. Il en sera également le producteur exécutif via sa société Smokehouse Pictures.

La version américaine devrait reprendre la même intrigue que l’originale, qui suivait le quotidien d’un département appelé le Bureau des légendes au sein de la DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure), qui se charge de la formation et du pilotage d’agents clandestins installés pendant plusieurs années dans des pays étrangers, avec la mission de recruter des personnes susceptibles de devenir des sources de renseignements. Aucune date de diffusion, ni aucun détail concernant le casting, ne sont connus pour le moment.

Chris McCarthy, le président de la nouvelle entité née de la fusion entre Paramount et Showtime – baptisée « Paramount+ with Showtime» – a précisé que la série «suivra la grande tradition établie par ‘Homeland’», en référence à la série américaine adaptée de la fiction israélienne «Hatufim», dont les 8 saisons ont été diffusées sur Showtime. «The Departement» est la première série annoncée en développement depuis la fusion, et le dirigeant promet que d’autres annonces de séries ayant le potentiel de devenir des «franchises» vont suivre.