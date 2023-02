Linkin Park annonce une chanson inédite sortie des archives de «Meteora»

Linkin Park dévoilera ce vendredi 10 février un titre inédit, extrait des archives de «Meteora», leur deuxième album sorti il y a 20 ans.

Inactif depuis 2017 et le tragique suicide de leur chanteur Chester Bennington à l'âge de 41 ans, le groupe a annoncé hier sur Twitter la sortie d’un morceau inédit. Attendu pour la fin de semaine, ce dernier est issu des archives de «Meteora», leur deuxième album studio, sorti en mars 2003. C'est d'ailleurs à l'occasion du 20e anniversaire de cet opus, que le groupe dévoile ce titre, comme le laisse entendre le «#Meteora 20».

“Lost,” a new, never-before-heard song from the Meteora archives. Out Friday, February 10th. https://t.co/SSzD64K5n8#Meteora20 #LinkinPark pic.twitter.com/XN1dlzI7eu

— LINKIN PARK (@linkinpark) February 6, 2023