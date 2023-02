Souviens-toi... l'été dernier : une suite du film d'horreur en préparation

Selon le site américain Deadline, la société Sony Pictures vient de donner son accord pour relancer la saga cinématographique «Souviens-toi... l'été dernier», avec les retours de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. dans les rôles principaux.

Les anciens succès continuent de sortir des cartons. Inspirée par le retour de «Scream», dont la franchise a été brillamment relancée l’an dernier, la société Sony Pictures a décidé de donner une suite à sa saga «Souviens-toi... l'été dernier», qui avait été décliné en trois volets entre 1997 et 2006, rapporte le site américaine Deadline. Mieux encore, Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. seraient actuellement en négociation pour reprendre leurs rôles respectifs dans cette suite, qui verrait l’ancien casting passer le flambeau à une nouvelle génération de comédiens.

La réalisation a été confiée à Jennifer Kaytin Robinson, à qui l'on doit «Si tu me venges», sorti sur Netflix en 2022. Le producteur Neal H. Moritz, qui était présent pour les trois volets précédents, pourrait également faire son retour. Le scénario sera rédigé par Leah McKendrick.

Sorti en 1997, «Souviens-toi... l'été dernier» surfait déjà sur la vague de «Scream», et avait permis de lancer les carrières de Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. et Ryan Philippe.

Si Hewitt et Prinze Jr. ont participé au deuxième volet sorti un an plus tard, aucun membre du casting original n’avait participé au troisième film, qui avait été un flop en 2006. En 2021, Amazon Prime Video avait tenté de relancer la franchise avec une série télévisée qui est passée totalement inaperçue (et heureusement). Pour le moment, aucune information concernant l’intrigue, le casting, ou la date de diffusion, n’a été dévoilée.