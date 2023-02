Beyoncé : une deuxième date au Stade de France n'a pas pu être organisée

Les billets pour le concert du 26 mai prochain au Stade de France de Beyoncé se sont arrachés ce mardi en moins d’une heure. Une deuxième date avait été envisagée, mais n’a pas pu être organisée.

Un problème technique. Beyoncé a créé l’événement en annonçant sa tournée mondiale Renaissance. Les fans français de la chanteuse se sont précipités pour tenter de se procurer des billets pour ses deux seules dates dans l’Hexagone, à savoir le 26 mai au Stade de France et le 1 juin au Vélodrome, à Marseille.

Mis en vente ce mardi matin, les tickets pour Paris se sont envolés en moins de cinquante minutes, a rapporté Le Parisien.

Beyoncé has now sold out the Paris, Amsterdam & Marseille shows of the #RENAISSANCE World Tour within the first few MINUTES of the general sale. pic.twitter.com/RrTw0Dinvl

