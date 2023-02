Constantine : la suite avec Keanu Reeves verra-t-elle le jour malgré la création du DCU ?

Absent des multiples annonces réalisées par James Gunn et Peter Safran, les patrons de DC Studios, fin janvier, «Constantine 2» – la suite du film sorti en 2005 avec Keanu Reeves – devrait malgré tout voir le jour, rapporte le site américain Entertainment Weekly.

C’est toujours d’actualité. Après la confirmation fin septembre qu’une suite de «Constantine» était en préparation avec Keanu Reeves, de retour pour incarner ce célèbre héros de DC Comics, les fans en étaient à se demander si ce projet allait finalement voir le jour, suite aux nombreux bouleversements qui ont suivi la nomination de James Gunn et de Peter Safran à la tête de DC Studios. D’autant plus que le film était absent de la longue liste des fictions en développement dévoilée fin janvier, même si, par ailleurs, d’autres annonces sont prévues dans un avenir proche.

C’est finalement par le site américain Entertainment Weekly, ce mardi 7 février, que la bonne nouvelle est arrivée. Un porte-parole de Warner Bros., la maison mère de DC Studios, a confirmé que «Constantine 2» n’avait pas été annulé, et que Keanu Reeves reprendrait bel et bien le rôle de John Constantine sous les ordres de Francis Lawrence, le réalisateur du premier volet en 2005.

On notera que Constantine évolue dans le même univers sombre de l’univers DC que «Swamp Thing», qui va avoir droit à un film sur ses origines dans le cadre du DCU (DC Cinematic Universe), voulu par James Gunn et Peter Safran. Il y a également la possibilité que cette version de l’histoire de John Constantine, avec Keanu Reeves dans le rôle principal, soit intégré dans l’univers «Elseworlds», comme «The Batman» de Matt Reeves, qui est totalement détaché du DCU. Au final, on retiendra que le film devrait voir le jour, et rien que ça, c’est un soulagement.