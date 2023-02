The Last of Us : les scénaristes expliquent pourquoi ils ont créé le personnage de Kathleen

Invités dans le podcast consacré à «The Last of Us», Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs et scénaristes de la série, se sont exprimés sur le personnage de Kathleen, apparu dans l’épisode 3, et qui n’existe pas dans le jeu vidéo dont la fiction s’inspire.

Un visage jusqu’alors inconnu. À la fin de l’épisode 3 de «The Last of Us», les téléspectateurs découvrent une femme nommé Kathleen, qui se trouve à la tête d’un groupe de résistants ayant réussi à renverser la F.E.D.R.A. dans la zone de quarantaine de la ville de Kansas City. Un nom que même les amateurs du jeu vidéo ne connaissaient pas.

C’est au micro du podcast dédié à la série, animé par Troy Baker, le comédien qui double le personnage de Joel dans les jeux vidéo, que Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs et scénaristes de «The Last of Us», se sont exprimés à ce sujet. Les deux hommes expliquent notamment que cela permet d’ajouter de la complexité au récit, en donnant à voir comment les choses se déroulent du côté des méchants de l’histoire. Qui possèdent, eux aussi, leur propre motivation.

«La série nous permet de nous détacher de Joel et Ellie, et de montrer d’autres personnages sous un jour différent. La meilleure chose à faire avec ‘The Last of Us’ est de développer les méchants. Ils ne se voient pas comme des vilains, ils ont leurs propres motivations, les gens se méfient les uns des autres, leurs objectifs se chevauchent. De laisser Joel et Ellie pour mettre un visage sur la résistance qui a pris le pouvoir à la F.E.D.R.A. à Kansas City les rend d’autant plus intéressant, on voit ce duo et ce groupe se diriger l’un vers l’autre, et ça vous fait trembler parce que vous savez ce qui les attend», expliquent-ils.

«L’humanité ne tombera pas dans une culture postapocalyptique à la Mad-Max où 80 personnes aiment tuer les autres. Ce n’est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c’est 80 personnes qui se considère comme des membres de la même famille, des amis, des voisins, et cela veut dire qu’il faut veiller les uns sur les autres à n’importe quel prix, et la personne qui se met en travers du chemin doit être éliminée. Joel a été une de ses personnes. C’est pour ça qu’il sait que l’homme qui vient leur demander de l’aide ne souffre d’aucun mal, qu’il leur tend un piège», précisent-ils.

Et d'ajouter : «C’était important de mettre un visage sur ces gens, donc nous avons créer ce personnage de Kathleen qui souffre quand nous la découvrons à l’écran. Même si elle a une arme à la main, elle est en souffrance. Nous avons cette révolutionnaire qui devient silencieusement une terreur et qui fait des choses terribles pour servir sa cause, mais elle reste une personne pour laquelle nous avons de la compassion», poursuivent-ils, précisant que leur premier choix pour le rôle de Kathleen a toujours été Melanie Lynskey.