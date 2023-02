Cocaïne Bear : la réalisatrice Elizabeth Banks affirme que le film pourrait mettre fin à sa carrière

Dans une interview accordée au site américain Variety, Elizabeth Banks, la réalisatrice de «Cocaïne Bear» («Crazy Bear» sera le titre en France), affirme que l’échec du film au box-office pourrait être une menace pour sa carrière. Un risque qu’elle semble toutefois prête à prendre.

Ça passe ou ça casse. Mise en ligne le 30 novembre dernier, la bande-annonce du film «Cocaïne Bear» – qui a été rebaptisé «Crazy Bear» en France avec une sortie prévue le 15 mars prochain dans les salles – est rapidement devenue virale au point de dépasser aujourd’hui les 12 millions de vues sur YouTube. Inspirée d’un fait divers remontant à 1985 où un ours est tombé sur une trentaine de kilos de cocaïne tombée d’une cargaison aérienne, cette comédie horrifique a été mise en image par Elizabeth Banks qui, après le succès de «Pitch Perfect 2» qui marquait ses débuts à la réalisation, avait encaissé un échec douloureux en 2019 avec «Charlie’s Angel». Pour elle, «Cocaïne Bear» représente un énorme risque pour la suite de sa carrière en tant que réalisatrice.

«Ce film est un risque gigantesque. Cela pourrait mettre un terme à ma carrière», lance-t-elle dans une interview avec le site américain Variety. Elizabeth Banks a également conscience que cette histoire d’ours accro à la cocaïne pourrait se révéler être tout l’inverse. «Elle n’a pas eu peur de l’aspect subversif qu’il fallait donner au film. Dans le marché actuel, il faut savoir oser, se renouveler, être différent. Et ce film coche toutes ces cases», explique pour sa part Donna Langley, une des responsables des studios Universal Pictures.

Si dans la réalité, l’ours a fait une overdose et a été retrouvé mort peu de temps après être tombé accidentellement sur une partie de la cargaison de cocaïne, Elizabeth Banks promet de rendre hommage à l’animal avec ce film. «J’ai trouvé cela complètement injuste que cet ours ait perdu la vie à cause de cette histoire de drogue. J’ai voulu que ce film soit en quelque sorte l’histoire de sa vengeance», explique-t-elle.

Pour ne rien gâcher, Elizabeth Banks s’est entourée d’un casting de premier choix qui ne fait qu’ajouter à la curiosité qui entoure son film, avec notamment le regretté Ray Liotta, Keri Russell, Margo Martindale, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince et Scott Seiss.