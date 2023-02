Pierre Niney va incarner «Le Comte de Monte-Cristo» au cinéma

Après «Les trois mousquetaires», un autre roman d’Alexandre Dumas va être adapté au cinéma. L’acteur Pierre Niney incarnera «Le Comte de Monte-Cristo» dans un film qui sortira le 23 novembre 2024.

Alors qu’ils sont déjà à l’origine du diptyque «Les trois mousquetaires» qui sera dévoilé respectivement en avril et en décembre 2023, Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, auteurs du «Prénom», vont réaliser une adaptation cinématographique d’un autre roman d’Alexandre Dumas, «Le comte de Monte-Cristo». Et le personnage emblématique de la littérature sera incarné par l’acteur Pierre Niney.

Comme des millions de lecteurs à travers le monde j’ai été marqué et transporté par ce grand roman.



L’ambition et la force du projet nous obligent autant qu’elles nous inspirent. Nous voulons créer un grand film d’aventure, de personnages mais surtout… de vengeance noire. pic.twitter.com/Gfoh73l4iI — Pierre Niney (@pierreniney) February 10, 2023

«Comme des millions de lecteurs à travers le monde, j’ai été marqué et transporté par ce grand roman. L’ambition et la force du projet nous obligent autant qu’elles nous inspirent. Nous voulons créer un grand film d’aventure, de personnages mais surtout… de vengeance noire», a écrit le comédien ce vendredi 10 février sur Twitter. Il a par ailleurs ajouté qu’il s’agissait de «l’un des projets les plus excitants de (sa) carrière».

Le tournage de cette production dont le budget est estimé à 35 millions d’euros et qui racontera le destin tragique d’Edmond Dantès qui décide de se venger après avoir été emprisonné à tort, devrait être lancé au mois de juillet prochain. On connaîtra les autres noms des acteurs qui figureront au casting dans les prochaines semaines.