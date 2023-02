The Boys : Eric Kripke laisse entendre qu'une saison 5 est déjà prévue

Dans un message publié sur son compte Twitter, Eric Kripke, le showrunner de la série, a révélé que la saison 4 de «The Boys» ne serait pas la dernière. Une bonne nouvelle pour les fans, alors qu’aucune annonce officielle sur une éventuelle saison 5 n’a été réalisée par Amazon Prime Video.

Et ça continue. C’est via son compte Twitter que le showrunner de la série «The Boys», Eric Kripke, a affirmé que la saison 4 ne serait pas la dernière pour les super-héros d’Amazon Prime Video, où elle est attendue pour la fin de l’année 2023. Un message posté après les rumeurs annonçant que ce quatrième chapitre pourrait être le dernier, en réaction à un précédent tweet posté par Eric Kripke (notamment à cause du hashtag #Season4Finale).

Cause you're asking! We've been shooting since late August. I'm here to prep & direct the Season 4 finale. No, not the series finale, there will be more! Most importantly, S4 premieres... at some point in the future in our discernible reality. @PrimeVideo @SPTV https://t.co/UgNBPZKlCT

— Eric Kripke (@therealKripke) February 12, 2023