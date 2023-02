«Fast X» : ce que nous révèlent les premières images de la bande-annonce avec Vin Diesel

Avant-dernier opus de la saga «Fast and Furious», «Fast X», toujours avec Vin Diesel, sortira au cinéma le 17 mai prochain. La bande-annonce qui vient d’être mise en ligne nous en dit un peu plus sur ce qui nous attend.

Avant de tirer sa révérence, la franchise «Fast and Furious», qui a été lancée en 2001, promet un dernier tour de piste des plus haletants et spectaculaires. Premier film du diptyque qui viendra clôturer la saga d’action, «Fast X», attendu dans les salles obscures françaises le 17 mai prochain, vient de dévoiler sa première bande-annonce, qui promet des courses-poursuites et des nouveaux venus au casting.

Réalisé par le Français Louis Leterrier, à qui l’on doit notamment «Le transporteur», «L’incroyable Hulk», et qui a collaboré à la série «Lupin», ce nouveau volet aura pour point de départ «Fast & Furious 5», sorti sur les écrans en 2011.

JASON MOMOA, BRIE LARSON... ET MÊME PAUL WALKER

Dans la longue vidéo de plus de 3 minutes, on peut revoir l’une des scènes emblématiques de ce chapitre au cours de laquelle Dom Toretto et Brian volent le coffre-fort du trafiquant de drogue Hernan Reyes, avant de l’éliminer à Rio de Janeiro. Et c’est Dante, le fils de ce dernier qui, assoiffé de vengeance après la mort de son paternel, viendra perturber le quotidien tranquille de Dom et de sa famille dans ces aventures inédites. «Tu m’as tout volé, mon avenir, ma famille. Cette fois à mon tour de prendre les tiens, un par un», menace ce méchant redoutable.

Pour l’incarner, la production a choisi Jason Momoa («Aquaman»), qui rejoint pour l'occasion la grande famille de «Fast and Furious», composée de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jason Statham, Ludacris, Tyrese Gibson… et même Paul Walker. Refusant d’avoir recours au «deepfake», le réalisateur a préféré tourner de nouvelles scènes, avec des images de l’acteur décédé tragiquement dans un accident de la route le 30 novembre 2013, à seulement 40 ans.

Outre Jason Momoa, l’actrice Brie Larson (Captain Marvel) fera également son entrée dans la saga «Fast and Furious», en se glissant dans la peau de Tess qui sera d’une grande aide pour Dom, lequel va vite comprendre que son fils de 8 ans est aussi en danger.

Seul Dwayne «The Rock» Johnson, brouillé avec Vin Diesel, manque à l’appel de «Fast X». Mais que les fans se rassurent, les cascades et les bolides qui foncent sur l’autoroute seront, elles, toujours au programme du blockbuster.