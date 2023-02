Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : La bande au complet dans la nouvelle bande-annonce

Marvel a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3» lors du Super Bowl. Attendu le 3 mai prochain dans les salles françaises, il marquera le dernier film de la trilogie réalisée par James Gunn dans le MCU.

Le groupe se reforme. Marvel a profité du Super Bowl pour dévoiler la nouvelle bande-annonce du film «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3», dont la sortie en France est prévue pour le 3 mai prochain. Les spectateurs y retrouveront Peter Quill six ans après les événements d’«Avengers : Endgame», au moment où lui et ses acolytes s’apprêtent à affronter un redoutable adversaire, le Maître de l’évolution, un être obsédé par la création de «la société parfaite».

Dans la bande-annonce, on comprend que le Maître de l’évolution est connecté – sans qu’on sache comment – à Rocket Raccoon, que l’on aperçoit quand il n’était qu’un enfant. Will Poulter fait également une apparition dans le costume d’Adam Warlock, qui pourrait être, lui aussi, lié au Maître de l’évolution.

Les fans sont prévenus, ce dernier volet de la trilogie réalisée par James Gunn marquera la dernière apparition de cette équipe des Gardiens de la Galaxie. «C'est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens», avait annoncé le réalisateur en janvier 2022. «Le film est énorme et sombre, et différent de ce à quoi les gens peuvent s'attendre. Je veux juste être fidèle aux personnages, à l'histoire, et donner aux spectateurs la conclusion qu'ils méritent», avait-il ajouté.