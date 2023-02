The Mandalorian, saison 3 : Katee Sackhoff fait des révélations sur ce qui attend le personnage de Bo-Katan

Dans un entretien accordé au site britannique Empire, Katee Sackhoff s’est livrée à propos de son personnage, Bo-Katan, qui aura un rôle prédominant dans la saison 3 de «The Mandalorian», attendue à partir du 1er mars sur Disney+.

Faire corps avec le rôle. Si les téléspectateurs ont découvert Katee Sackhoff sous les traits – ou plutôt l’armure – de Bo-Katan Kryze dans la saison 2 de «The Mandalorian», la comédienne vit avec ce personnage depuis plus de 10 ans, étant également sa voix dans les séries animées «The Clone Wars» et «Rebels» depuis 2012. Une familiarité qu’elle explique ressentir au plus profond de son être, et qui lui confère un savoir précieux aux yeux des créateurs de la série.

«Je vis dans la peau de cette femme depuis longtemps maintenant. Une des choses sur lesquelles Jon (Favreau, le créateur de la série) et moi-même nous concentrons est le moment de l’histoire dans lequel elle se trouve, qu’est-ce qui pimente son existence. Jon et Rick (Famuyiwa, un des réalisateurs), tous les jours, s’en remettent à moi, ce qui est une expérience folle, de voir ces maîtres me demander ce que je ressens», explique-t-elle dans un entretien avec le site britannique Empire.

«C’est une marque de respect pour toutes les années que j’ai données à ce rôle. Je la connaît vraiment. Sa souffrance est la mienne. Quand elle vit quelque chose, je le ressens également», ajoute-t-elle. Katee Sackhoff s’est confiée sur l’exigence physique exigée par le rôle. Si certaines scènes sont réalisées par des cascadeurs, la comédienne tente de tourner le plus de scènes elle-même. «Pour être honnête, j’ai une super glissade du genou. Je pratique ces glissades dans la cuisine de ma mère depuis mes 5 ans. Donc quand vous verrez une glissade sur un genou, vous saurez que c’est moi», souligne-t-elle.

La très attendue saison 3 de «The Mandalorian» sera officiellement lancé le 1er mars sur Disney+. Désormais détenteur du Darksaber après son affrontement avec Moff Gideon, Din Djarin emmène Grogu – Bébé Yoda pour les non-initiés – sur la planète du Mandalore, le sabre laser lui donnant l’autorité de chef suprême sur place. Ce qui ne devrait pas plaire à Bo-Katan Kryse, qui se considère comme l’héritière légitime du trône (et du Darksaber donc).