Banksy dévoile une nouvelle oeuvre sur les violences conjugales, les services municipaux la dégradent

Banksy a dévoilé une nouvelle oeuvre ce mardi 14 février. Peinte à Margate, en Angleterre, et dénonçant les violences conjugales, elle a été partiellement retirée par les services municipaux.

Pendant que tout le monde ou presque célèbre l'amour en cette Saint-Valentin, Banksy, lui, a choisi de dénoncer les violences conjugales. Ce mardi 14 février, l'artiste a dévoilé une nouvelle oeuvre sur ce thème. Elle a brièvement orné le mur d'un bâtiment de la station balnéaire de Margate, dans le sud-est de l'Angleterre, avant d'être dégradée par des agents de la municipalité.

Intitulée «Valentine's day mascara» (Le mascara de la Saint-Valentin, ndlr), elle représente une femme au look vintage, datant des années 1950 ou 1960. Son visage est marqué par un oeil au beurre noir et l'une de ses dents est visiblement cassée.

Went to see the new Banksy that appeared in Margate this morning just in time to see Thanet District Council removing the fridge pic.twitter.com/4BogwE6zNK

