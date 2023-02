Cinéma : 3 choses à savoir sur «Marlowe», le 100e film de Liam Neeson

Aux côtés de Diane Kruger et Jessica Lange, l’acteur Liam Neeson sera à l’affiche de «Marlowe», son 100e film, qui sort ce mercredi au cinéma. Voici trois choses à savoir sur ce thriller réalisé par Neil Jordan.

Un célèbre détective privé, héros de romans policiers

Dans ce polar, Liam Neeson tient le rôle-titre et incarne Philip Marlowe, un célèbre détective privé créé en 1934 par l’écrivain américain Raymond Chandler (1888-1959). Dans cette adaptation cinématographique, qui s’inspire par ailleurs du roman «La blonde aux yeux noirs» de John Banville, ce célèbre personnage est contacté par Clare Cavendish, interprétée par Diane Kruger, qui lui demande son aide pour retrouver son amant disparu. L’enquête va le mener dans les coulisses de l’industrie hollywoodienne et sur les traces d’anciens collègues de la police.

Mais qui est vraiment Monsieur Peterson ?



Enquêtez sur sa disparition aux côtés de #LiamNeeson dans #Marlowe de #NielJordan ! Retrouvez également au casting #DianeKruger et #JessicaLange. Le 15 février au cinéma ! pic.twitter.com/PCmjaSR1yo — Metropolitan Films (@Metropolitan_Fr) February 12, 2023

«Je crois que Philip Marlowe appartient pratiquement au cycle arthurien : il a certaines valeurs morales qu’il cherche à respecter et c’est un solitaire. À mes yeux, c’est un détective privé endurci par la vie et plus rien ne le choque chez l’être humain», précise Liam Neeson qui compte désormais, avec «Marlowe», 100 films à son actif.

Sur petit ou grand écran, Philip Marlowe a été incarné entre autres par les acteurs Humphrey Bogart («Le grand sommeil», 1946) et Robert Mitchum («Adieu, ma jolie», 1975).

Le Los Angeles des années 1930 transposé à Barcelone en 2021

L’action de ce film policier, dans lequel on retrouve également au casting l’actrice Jessica Lange, qui joue la mère de Clare Cavendish, se déroule à Bay City, en Californie, en 1939. L'équipe a donc du reconstituer le Los Angeles de cette époque. Pour ce faire, techniciens et acteurs ont posé leurs valises en Espagne, où plusieurs sites ont été réaménagés en fonction des besoins du film. Une fabrique de coton désaffectée a été transformée en commissariat, une ancienne discothèque sur la plage est devenue un salon de massage pour gangsters, et une ex-usine de textile a soudainement pris des allures de studio de cinéma.

A noter que pour les scènes aquatiques, le chef-décorateur John Beard raconte qu’ils ont été obligés de tout imaginer. «Pour le country club de Los Angeles, il nous fallait une piscine extérieure, mais le site qu’on avait choisi n’en avait pas (…). J’ai donc dû la construire», se souvient-il.

Une quatrième collaboration entre Liam Neeson et Neil Jordan

S’il donne de nouveau la réplique à l’Allemande Diane Kruger, avec qui il avait déjà tourné «Sans identité» de Jaume Collet-Serra, sorti au cinéma en 2011, Liam Neeson retrouve également le réalisateur Neil Jordan pour la quatrième fois. L’interprète de «La liste de Schindler», aujourd’hui âgé de 70 ans, et le cinéaste irlandais ont déjà travaillé ensemble sur les films «High Spirits», «Michael Collins» et «Breakfast on Pluto».

«C’est un merveilleux acteur que je sentais capable d’apporter une vraie densité au personnage. On a convenu que Marlowe était d’origine irlandaise afin de ne pas avoir à contrefaire son accent, et cela lui a également permis de s’approprier le rôle de manière très personnelle», reconnaît Neil Jordan.