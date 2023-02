Oscars 2023 : Tom Cruise fait sensation au déjeuner des nominés

Ce lundi 13 février, les nominés aux Oscars 2023 se sont réunis à Beverly Hills autour du traditionnel déjeuner organisé par l’Académie. Très remarquée, l’arrivée de Tom Cruise a suscité une effervescence parmi les prestigieux invités, confirmant le statut de superstar de l’acteur.

Il est considéré comme la «dernière vraie star de cinéma». Tom Cruise a fait sensation ce lundi 13 février au traditionnel déjeuner des nominés aux Oscars. Tout le gratin d’Hollywood s’est montré particulièrement excité à l’arrivée de la star de «Top Gun».

«C'est incroyable. (...) Je veux juste que les gens aillent dans les salles de cinéma», a déclaré Cruise à l'AFP. «Mais c'est charmant», a-t-il admis, en désignant la salle de bal bondée de Beverly Hills où se déroulaient ces agapes, entre statuettes géantes et champagne à volonté.

La star est nommée cette année aux Oscars en tant que producteur de «Top Gun : Maverick», dans lequel il joue également. Le long-métrage, qui a fait un carton en salles, compte parmi les favoris pour la statuette du meilleur film.

Au milieu de nombreuses vedettes et prestigieux invités, parmi lesquelles figuraient l'actrice Cate Blanchett ou encore l'écrivain Kazuo Ishiguro, nominé pour le scénario du drame britannique «Vivre» après avoir reçu le prix Nobel de littérature il y a cinq ans, Tom Cruise s'est imposé comme l'attraction du jour. Des magnats d'Hollywood à la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, toute une foule d'admirateurs s'est pressée pour le saluer. «C'est surréaliste», a-t-elle lâché, après avoir rencontré l'acteur. «Je l'ai vu à l'écran et maintenant je le vois en personne».

«Je t’aime, je t’aime, oh mon Dieu !», a déclaré la star du film «Everything Everywhere All at Once» (pour beaucoup favorit pour l'Oscar du meilleur film), Ke Huy Quan, qui a sauté sur place en s’exclamant : «Je veux une photo avec cet homme !», avant de prendre un selfie avec Tom Cruise. Le réalisateur Guillermo del Toro est allé l’embrasser, tout comme les acteurs nominés Brendan Fraser, Angela Bassett et Michelle Williams.

Tom Cruise a aussi été vu en train de prendre la pose avec Steven Spielberg, avec qui il avait notamment travaillé sur «La Guerre des mondes». Les deux hommes n'avaient pas été vus proches depuis longtemps, les relations étant réputées tendues entre eux pendant plusieurs années.

Tourner la page de la controverse

Eux aussi présents parmi les invités, Colin Farrell et Austin Butler, rivaux pour le titre de meilleur acteur grâce à leurs rôles respectifs dans la tragicomédie irlandaises «Les Banshees d'Inisherin» et le biopic «Elvis» sur la légende du rock'n roll, ont également récolté des applaudissements nourris.

L'actrice britannique Andrea Riseborough a en revanche brillé par son absence, après sa nomination polémique dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle d'alcoolique en rémission dans «To Leslie», obtenue sans véritable campagne, grâce au lobbying appuyé de certains acteurs sur les réseaux sociaux.

Lors du déjeuner, la présidente de l'Académie, Janet Yang, a répété dans son discours vouloir tourner la page de la controverse «sans précédent» survenue l'année dernière, lorsque Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock. La liste des noms des 182 nominés présents a ensuite été égrenée, ainsi que celle des réalisateurs représentant leur pays dans la catégorie des meilleurs films internationaux. Les nommés ont ensuite posé pour la «photo de classe».

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars. Cette année, les votants ont décerné plusieurs nominations à des blockbusters tels que «Maverick», «Avatar : La voie de l'eau» et «Black Panther : Wakanda Forever».