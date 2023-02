Tayc en pleine polémique : accusé de promouvoir le viol, le chanteur réagit

Suite à la polémique suscitée par les paroles d’une de ses chansons, accusée par des internautes de promouvoir la culture du viol, le chanteur Tayc a ce mardi 14 janvier réagi sur Twitter.

Le nouvel album de Tayc, Room 96, mis en ligne à minuit dans la nuit de lundi à mardi, fait grincer beaucoup de dents. De nombreux auditeurs manifestent en effet leur profonde colère sur les réseaux sociaux. En cause? Les paroles ambiguës de la chanson «Quand tu dors». Au début du titre, un homme dit (à sa compagne ?) : «Imagine un truc, j'rentre du boulot, tu vois? Toi tu dors déjà et plutôt que de te réveiller, je… Ah et puis laisse tomber». «Don't do that» («Ne le fais pas», ndlr), lui répond la femme.

Mais plus tard, les paroles laissent entendre que l’homme réalise malgré tout son fantasme : «T'es tellement belle quand tu dors. Ooh, pourquoi te le dire ? Et pourquoi prévenir ? Ça n'te demandera aucun effort», chante Tayc, qui poursuit «J’suis rentré, mais tu dors. Je dois te réveiller (...) J'dois faire rêver ton corps. Je t'en supplie, dors encore, dors encore (...) Tu dors encore, Tes lèvres sont fermées mais j'entends ton appel. Je dois hanter ton sommeil».

«Où est la place du consentement dans cette histoire ?»; «Les paroles, ça choque que moi ?»; «Pourquoi tu romantises le viol comme ça ?», peut-on notamment lire dans les commentaires postés par les internautes, qui accusent le chanteur de faire avec cette chanson ni plus ni moins que l’apologie du viol.

Le chanteur peu convaincant

«Je vois certains commentaires inappropriés autour du titre Quand tu dors présent dans Room 96. Pour les personnes qui n'auraient pas compris le sens du titre, à AUCUN moment il n'est question de relation intime sans consentement. C'est un COUPLE. Cette femme dort, son homme rentre, la voit, la RÉVEILLE et décide d'embellir leur nuit. Heureusement, nombreux sont ceux qui l'ont bien compris».

Si l’explication semble claire pour le chanteur, rappelons que, compagne ou pas, le protagoniste de la chanson aurait dû s’en tenir au refus de la femme («Don’t do that»), et ne pas passer à l’acte pour ne pas commettre ce qu’il conviendrait alors justement d’appeler un viol.

A l’absence de consentement s’ajoute le fait que la victime est inconsciente, renchérissent certains des internautes, outrés par ce qu'il qualifient de banalisation du «viol conjugal», un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

[TW : viol conjugal]@TaycOfficiel essaie de nous faire croire que sa chanson "Quand tu dors" ne fait pas l'apologie du viol conjugale, que ça serait une interprétation "inappropriée" de son texte.





Écoutons un peu les paroles pour voir qu'il nous prend bien pour des jambons. https://t.co/ny4bFagPkp pic.twitter.com/npOMdaimo7 — Pierre Jacquel (@pierre_jacquel2) February 14, 2023

A noter que ce n’est pas la première fois que le chanteur Tayc fait polémique. Pour rappel, en 2019, le chanteur avait déjà été épinglé pour les paroles inappropriées d’une autre de ses chansons,«Entremood : la bonne herbe / Cowboys», qui disaient à propos d'une adolescente : «Elle est mineure mais elle a un de ces corps…».

En 2021, l’ancien candidat de «Danse avec les Stars» avait aussi choqué en se frottant à une spectatrice montée sur scène lors d’un de ses concerts.