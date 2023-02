Henry Cavill : le tournage du prochain film de l'acteur britannique a commencé

C’est en Turquie qu’a été lancé le tournage de «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», le prochain film de Guy Ritchie avec Henry Cavill dans le rôle principal, dont la sortie est attendue dans le courant de l’année 2024.

Adieu, Superman. Henry Cavill vient de commencer en Turquie le tournage de «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», le prochain film de Guy Ritchie centré sur la formation des premiers commandos britanniques, après le début des bombardements de l'Angleterre par l'armée allemande en 1939.

Cette organisation secrète fondée par Winston Churchill et l'auteur de James Bond, Ian Fleming, sera à l’origine des unités Black Ops qui existent aujourd’hui, est-il précisé dans le synopsis de ce film attendu dans le courant de l’année 2024, sur Amazon Prime Video.

«Les techniques de combat non conventionnelles et entièrement ‘non gentleman’ de cette escouade clandestine contre les Nazis ont considérablement changé le cours de la guerre et donneront plus tard naissance à l'unité Black Ops moderne», peut-on lire.

Il s’agit du premier projet dans lequel Henry Cavill a été annoncé après son retour et son débarquement presque aussi soudain du rôle de Superman, après la prise de pouvoir de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios. Il y donnera la réplique à Eiza Gonzalez (Baby Driver), Henry Golding (The Gentlemen), Alex Pettyfer (Magic Mike), ou encore Hero Fiennes Tiffin (After).