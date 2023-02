Rust : le tournage du film va reprendre avec Alec Baldwin et une nouvelle directrice de la photographie

Alors que le tournage du film avait coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins, la production de Rust va reprendre avec Alec Baldwin au casting, malgré les accusations d’homicide involontaire qui pèsent sur lui. Le nom de la nouvelle directrice de la photographie a été annoncé.

Bien que récemment inculpé pour homicide involontaire, Alec Baldwin, auteur du coup de feu qui a oté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors du tournage du film Rust, restera la star du film.

La production du western va effet reprendre et le nom de la remplaçante de la défunte a été communiqué. C’est une certaine Bianca Line (qui a notamment officié sur American Horror Story) qui prendra la place d’Halyna Hutchins, a fait savoir ce 14 février The Hollywood Reporter.

Alec Baldwin’s ‘Rust’ to Resume Filming With New and Old Crew, Producers Claim (Exclusive) https://t.co/LfAAfZ2Bng — The Hollywood Reporter (@THR) February 14, 2023

Comme Alec Baldwin, le réalisateur Joel Souza, qui avait été blessé lors du tir, conserve son poste. «Bien que doux-amer, je suis reconnaissant qu'une nouvelle équipe de production brillante et dévouée rejoignent les anciens acteurs, et que l'équipe se soit engagée à terminer ce que Halyna et moi avions commencé», a déclaré le réalisateur au Hollywood Reporter. «Tous mes efforts sur ce film seront consacrés à honorer l'héritage de Halyna et à la rendre fière. C'est un privilège de faire cela en son nom».

La production n'utilisera pas d'armes à feu lorsqu'elle reprendra, croit par ailleurs savoir THR.

Un documentaire en hommage à la victime

Rust Movie Productions annonce en parallèle qu'elle produira un documentaire sur la vie et le travail de Hutchins, lequel «montrera l'éclat et la profondeur du talent de Halyna, tout en transmettant ce que sa perte a signifié pour ses amis, ses collègues et l'ensemble de l'industrie cinématographique», est-il décrit dans un communiqué de maison de production.

Hutchins est décédé le 21 octobre 2021 après avoir été touchée par une balle lors des répétitions d’une scène du film tournée dans un ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Rust devait reprendre le tournage en janvier après qu'Alec Baldwin soit parvenu à un règlement à l’amiable avec le mari de la victime, Matthew Hutchins, qui avait déposé plainte contre lui.

Mais le 19 janvier, les procureurs du Nouveau-Mexique ont annoncé leur intention d'inculper Baldwin et l'armurière du film, Hannah Gutierrez Reed, pour homicide involontaire. Ils encourent tous les deux jusqu'à cinq années de prison.

Alec Baldwin, qui a toujours nié toute responsabilité dans la mort d’Halyna Hutchins - affirmant qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive, et qu'il n'avait pas appuyé sur la détente, est par ailleurs désormais également visé par une plainte au civil de la part des parents et la sœur de Halyna Hutchins.