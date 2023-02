«Tu as sauvé les fesses d'Hollywood» : Steven Spielberg encense Tom Cruise, le «sauveur de l’industrie du cinéma»

Présent lui aussi ce lundi au traditionnel déjeuner des nommés aux Oscars, Steven Spielberg a félicité Tom Cruise pour avoir «sauvé les fesses d’Hollywood», et même «l’industrie du cinéma» toute entière. Une vidéo dévoile la rencontre émouvante des deux monstres du cinéma.

Ils sont tous les deux en lice pour le meilleur film cette année aux Oscars. Steven Spielberg, qui avait dirigé Tom Cruise dans «Minority Report» et «La Guerre des Mondes», a pris l’acteur dans ses bras lorsqu’ils se sont croisés, ce lundi, au déjeuner organisé par l’Académie des Oscars.

«Tu as sauvé les fesses d'Hollywood», a déclaré Spielberg à Cruise, comme on peut le voir dans une vidéo initialement partagée sur Instagram par le réalisateur Kartiki Gonsalves (dont le film «Who can say no to baby elephants» est nommé pour le meilleur court métrage documentaire). «Sérieusement tu as peut-être sauvé l’industrie du cinéma», a ajouté le réalisateur d'«E.T.»

steven spielberg telling tom cruise to his face, “you saved hollywood’s ass. and, you might have saved theatrical distribution. seriously. MAVERICK might have saved the entire theatrical industry.” i have to lie down. pic.twitter.com/nYbWbgadM7 — amanda (@marisatomay) February 14, 2023

Un compliment qui a visiblement ému Tom Cruise, dont le succès est il est vrai époustouflant, et certainement pas étranger au regain d'intérêt des spectateurs pour les films en salles.

Son film «Top Gun: Maverick» a été le deuxième à rapporter plus d'un milliard de dollars au box-office mondial au milieu de la pandémie, après «Spider-Man : No Way Home». Avec un chiffre d'affaires brut de 1,48 milliard de dollars, «Maverick» se classe au 11ème rang des films les plus rentables de l'histoire dans le monde (sans tenir compte de l’inflation, précise Variety). Le film est désormais le cinquième plus gros succès au box-office national avec 718 millions de dollars.

A noter que Steven Spielberg n’est pas le seul à avoir congratulé Tom Cruise lors du prestigieux déjeuner des Oscars. La star a été l’attraction de l’événement, confirmant ainsi son statut de superstar parmi les stars.

Les deux hommes se retrouveront le 12 mars pour la cérémonie des Oscars où «Top : Gun Maverick» est nommé dans six catégories, tandis que «The Fabelmans» est en lice dans sept.