Vacances d'hiver 2023 : comédie, drame, thriller,...Voici les meilleures pièces à voir à Paris

Les théâtres parisiens font feu de tout bois pour les vacances d'hiver. Entre duo inédit, à l'instar des Jugnot père et fils, retrouvailles, comme celles de Marie Gillain et Pascal Elbé, et nouveautés à foison, les planches se montrent sous leurs plus beaux atours.

GÉRARD ET ARTHUR JUGNOT RÉUNIS SUR SCÈNE

Pour la première fois, Gérard et Arthur Jugnot se donneront la réplique sur les planches. Père et fils à la ville, le duo endossera également cette casquette sur scène dans «Le jour du Kiwi». Une comédie de Laetitia Colombani dans laquelle Gérard Jugnot campe un comptable maniaque aux prises avec de mystérieuses disparitions.

«Le jour du kiwi», du 12 janvier au 15 avril , Théâtre Edouard VII, Paris.

JULIE DE BONA ET ELIE SEMOUN EN DUO

Neuf ans après avoir campé François Pignon sur scène, Elie Semoun est de retour sur les planches dans «Suite royale». Un texte signé Judith Elmaleh et Hadrien Raccah, dans lequel il donnera la réplique à Julie de Bona, star des fictions françaises (Les combattantes, Le bazard des charités, Peur sur le lac...). Le duo, réuni par le metteur en scène Bernard Murat, formera un couple marié depuis 15 ans. Et ce soir, Pauline n’est pas au bout de ses surprises. Invitée par son mari Antoine (Elie Semoun) dans un Palace parisien, une première pour ce couple au budget modéré, ce dernier s'apprête à lui annoncer une grande nouvelle, qui va bouleverser leur vie.

«Suite royale», à partir du 27 janvier, théâtre de la Madeleine, Paris.

ANDRÉ DUSSOLLIER PARTAGE SES COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES

L’acteur à la voix envoûtante monte sur scène en solo pour partager les textes qu’il chérit. A 76 ans, André Dussollier donne vie dans «Sans dessus dessous» aux auteurs qui l’accompagnent depuis toujours, de Victor Hugo à Aragon en passant par Charles Baudelaire, Roland Dubillard, Sasha Guitry ou encore Raymond Devos… Un spectacle qu’il campe et met en scène pour 60 représentations exceptionnelles.

«Sens dessus dessous», dès le 18 janvier, Théâtre des Bouffes Parisiens, Paris.

UNE RENCONTRE ENTRE DEUX MONSTRES SACRÉS

Imaginons Albert Einstein (1879-1955) conversant avec Charlie Chaplin (1889-1977) en toute intimité. C'est ce que propose le scénariste et auteur Olivier Dutaillis dans «Albert et Charlie» au théâtre Montparnasse, qui a décidé de les réunir sur scène à des moments charnières. Deux génies campés par Daniel Russo et Jean-Pierre Lorit.

«Albert et Charlie», à partir du 18 janvier, théâtre Montparnasse, Paris.

MARIE GILLAIN ET PASCAL ELBÉ EN COUPLE SUPERSTITIEUX

Dans sa nouvelle comédie «Sur la tête des enfants», Salomé Lelouch réunit sur scène Marie Gillain et Pascal Elbé, en couple amoureux et superstitieux. Alors qu'un soir, le duo s'est juré fidélité pour les dix prochaines années, et ce sur la tête des enfants, la date fatidique approche. Après 9 ans, 11 mois et 15 jours à avoir tenu leur engagement, comment vont-ils appréhender l'après ?

«Sur la tête des enfants», à partir du 24 janvier, Théâtre de la Renaissance, Paris.

NICOLAS BRIANÇON FAIT RENAÎTRE UN CLASSIQUE

Quarante ans après sa création, «Joyeuses Pâques», comédie populaire signée Jean Poiret et interprétée à l'époque par ce dernier, est de retour sur scène. Cette fois, c'est au tour du comédien et metteur en scène Nicolas Briançon de camper ce rôle de séducteur qui, en l'absence de son épouse, invite chez lui une jeune femme pour un dernier verre. Mais alors que sa compagne rentre plus tôt, il invente un énorme mensonge, faisant passer la jeune demoiselle pour sa fille cachée. Pris à son propre piège, cette situation rocambolesque ne fait que commencer. Une pièce interprétée notamment par Gwendoline Hamon, Claire Nadeau ou encore Dominique Frot.

«Joyeuses Pâques», à partir du 9 février, Théâtre Marigny, Paris.

LA NOUVELLE PIÈCE DE L'AUTEURE DES CRAPAUDS FOUS

Après le succès des «Crapauds Fous» et «La course des géants», nommées dans plusieurs catégories aux Molières 2019 et 2022, Mélody Mourey dévoile sa troisième pièce : «Big Mother». Un thriller qui mêle scandale politique, manipulation de masse et suspense, alors que la journaliste Julia Robinson voit sa vie basculer lorsque, dans la salle d’audience d’un tribunal, elle croit reconnaître sur le banc des accusés son compagnon mort 7 ans auparavant.

«Big Mother», à partir du 7 février 2023, Théâtre des Béliers Parisiens, Paris.

michel leeb signe sa toute première pièce

Le théâtre des Nouveautés, à Paris, présente la toute première pièce écrite par Michel Leeb, intitulée «Les pigeons». Et pour l’occasion, Michel Leeb s’est également offert l’un des deux grands rôles de la pièce. L’autre rôle, il l’a réservé à son ami Francis Huster. Sur scène, les deux comédiens incarnent deux acteurs ratés qui, un jour, se retrouvent convoqués en même temps pour un casting. Avant de passer l’audition, ils vont parler de leur carrière, de leurs souvenirs, de leur famille… et surtout, ils vont en profiter pour s’envoyer quelques piques. Riche en rebondissements, cette pièce nous invite aussi à réfléchir au métier d’acteur. Elle parle de la jalousie entre comédiens et de la difficulté à trouver un rôle.

«Les Pigeons», jusu'au 14 mai, Théâtre des Nouveautés, Paris.