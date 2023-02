Voici le classement des artistes les mieux payés en 2022, selon Forbes

Le magazine Forbes a dévoilé le classement des artistes les mieux payés en 2022. Le groupe britannique Genesis arrive sur la première marche du podium juste devant Sting. Brad Pitt, James Cameron ou encore Taylor Swift y figurent également.

Des millions empochés. Le groupe britannique de rock se taille la part du lion et arrive en tête du palmarès des artistes les mieux payés l’année dernière, selon le classement Forbes. Avec 230 millions de dollars de revenus, soit un peu plus de 215 millions d’euros, grâce notamment à la vente de ses droits musicaux, Genesis devance Sting, deuxième du classement avec des revenus estimés à 210 millions de dollars. Le réalisateur, producteur et acteur Tyler Perry, également parrain de la fille de Harry et Meghan Markle, se hisse à la troisième place et engrange 175 millions de dollars.

A la 4e et 5e position, on retrouve en 2022, deux duos à l'origine de séries mythiques puisque les créateurs de South Park - Trey Parker et Matt Stone - et ceux des Simpson - James L. Brooks & Matt Groening - empochent respectivement 160 et 105 millions de dollars.

Avec 100 millions de revenus en 2022, Brad Pitt, actuellement à l’affiche de Babylon, arrive quant à lui 6e. Il est suivi des Rolling Stones, 7e avec 98 millions de dollars de revenus, et de James Cameron, 8e. Les revenus du réalisateur sont estimés à 95 millions de dollars grâce au succès en salles d’Avatar 2, et ses 2, 2 milliards de recettes au box-office mondial depuis sa sortie le 14 décembre dernier. Seule personnalité féminine de ce palmarès Taylor Swift s’offre une 9e place pour avoir gagné 92 millions l'année dernière.

A seulement 28 ans, le rappeur Bad Bunny vient clore ce top 10, avec des revenus estimés eux à 88 millions en 2022.