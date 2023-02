Keanu Reeves se montre méfiant envers le deepfake et les effets numériques

Dans un entretien avec le site américaine Wired, Keanu Reeves a fait part de ses craintes concernant les technologies Deepfake et leur utilisation en post-production. Et la manière dont cette révolution numérique pourrait profondément modifier notre rapport à l’art… et au réel.

Une question existentielle. Tous les contrats de Keanu Reeves interdisent formellement les studios de manipuler ses performances d’acteur numériquement. C’est ce qu’a expliqué l’acteur de 58 ans dans une interview accordée au site américain Wired, précisant que cette décision d’inclure cette clause spécifique a été prise plus tôt dans sa carrière. «Je m’en fiche si on supprime un clignement d’œil au montage. Mais au début des années 2000, ou fin des années 1990, j’ai eu une performance modifiée. Ils ont ajouté une larme sur mon visage, et j’étais là ‘Hein !’. C’était comme si ma présence était inutile», explique-t-il.

«Ce qui est frustrant, c’est que vous perdez votre moyen d’agir. Vous proposez une performance, vous savez qu’il y aura un montage, mais vous en êtes partie prenante. Si vous utilisez le deepfake, votre point de vue n’existe plus. C’est effrayant», poursuit l’acteur qui sera à l'affiche de «John Wick 4», le 22 mars prochain. Keanu Reeves a partagé une conversation qu’il a eu avec un adolescent de 15 ans, auquel il expliquait que son personnage de Neo dans «Matrix» se battait pour sauver la réalité. Ce à quoi le jeune garçon aurait répondu : «Qu’est-ce qu’on en a à faire de la réalité ?» Un échange particulièrement inquiétant pour le comédien.

«Cela va être intéressant de voir comment les humains gèrent ces technologies. Elles ont un impact culturel et social tellement important, et notre espèce est décryptée en permanence. Il existe aujourd'hui tellement de données sur nos comportements. (…) Les gens grandissent désormais avec ces outils. Nous écoutons de la musique faite par une intelligence artificielle dans le style de Nirvana, il y a l’art en NFT. C’est cool, on se dit ‘regardez ce que ces mignonnes machines sont capables de faire’. Mais il y a des corporations derrière qui cherchent à contrôler ces choses. Culturellement, socialement, nous allons être confrontés à la valeur du réel, ou à la non-valeur. Et après, qu’est-ce qui va nous être imposé ? Qu’est-ce qu’on va nous présenter ? Ce sont des capteurs. C’est un spectacle. Et c’est un système de contrôle et de manipulation», continue-t-il.