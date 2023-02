Marc Chagall : 4 choses que vous ne saviez pas sur le peintre célébré à l'Atelier des Lumières

Dès ce vendredi 17 février, l’Atelier des Lumières, à Paris XI, met à l’honneur l’œuvre du peintre prolifique et inclassable Marc Chagall. A cette occasion, voici 4 choses que vous ne saviez peut-être pas sur cet artiste majeur du XXe siècle.

Il peignait nu

De son vrai nom Moishe Zakharovich Shagalo, Marc Chagall (1887-1985) était connu pour peindre ses toiles… en étant tout nu. Quand il est arrivé à Paris, en 1911, il s’est installé à «La Ruche», une cité d'artistes dans le XVe arrondissement, où il a notamment rencontré Blaise Cendrars ou encore Guillaume Apollinaire. Mais à cette époque, il faisait attention à ses dépenses et pour ne pas prendre le risque de tâcher ses vêtements et limiter ses frais de blanchisserie, dans son atelier, il enlevait en effet ses habits pour peindre.

Il a échappé à la shoah

Sous l’Occupation, en 1941, peu après l’instauration des lois antisémites, le peintre juif Marc Chagall, naturalisé français en 1937, est parvenu à quitter Paris pour se réfugier à New York. Grâce à cet exil, il a échappé de peu à la Shoah. La ville de New York, où il a retrouvé plusieurs artistes juifs exilés comme lui, a alors donné une nouvelle impulsion à sa créativité, au niveau des supports, et des thématiques. Ses toiles sont devenues tourmentées, hantées par les guerres, les persécutions, l’exil, et la crucifixion.

Il a épousé sa muse

Marc Chagall et Bella Rosenfeld sont tombés amoureux en 1909, et se sont mariés quelques années plus tard, en 1915. Et avant de devenir sa femme, Bella Rosenfeld était sa muse. La jeune femme apparaît dans plusieurs peintures de Marc Chagall, comme «Les mariés de la Tour Eiffel», «Les Amants bleus», et «Bella au col blanc». Ensemble, ils ont donné naissance à une petite fille, Ida. La mort de Bella, en 1944, l’a anéantie. Au cours des deux années suivantes, le peintre, en deuil, n’a cessé de rendre hommage à son épouse.

Il a peint le plafond de l’Opéra Garnier gratuitement

En 1960, André Malraux, alors ministre de la Culture, a confié à Marc Chagall une lourde tâche : peindre le plafond de l'Opéra Garnier, à Paris, et masquer l’œuvre d’origine, celle de Jules-Eugène Lenepveu, réalisée en 1872 et intitulée «Les muses et les heures du jour et de la nuit». Ce nouveau plafond a nécessité un an de travail. Âgé de 77 ans, Marc Chagall, aidé par trois assistants, a peint une toile monumentale de 220 m². Cette fresque située sous la coupole rend hommage aux quatorze compositeurs d’opéra importants et à leurs œuvres. Et pour ce travail, il a refusé d’être rémunéré par l’Etat, qui n’a finalement assumé que les frais matériels.